Reglementarea comerţului electronic la nivel național și internațional va contribui la creşterea bunăstării oamenilor din întreaga lume în noua eră a economiei digitale. Declarația a fost făcută de Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, în cadrul reuniunii informale ministeriale a Organizației Mondiale a Comerțului cu genericul “Oportunitățile și provocările statelor membre ale OMC în domeniul comerțului electronic’’, care s-a desfășurat în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos.



În cadrul declarației comune cu privire la comerțul electronic care a fost aprobata astăzi la Davos de către 66 membri ai OMC, Tudor Ulianovschi, a salutat procesul transparent privind negocierile internaționale si a accentuat necesitatea reglementarii comerțului electronic ținând cont de rolul întreprinderilor mici si mijlocii in economia Republicii Moldova.



De asemenea, șeful diplomației moldovenești a reiterat angajamentul ferm al Republicii Moldova în reformarea sistemului mondial de comerț in baza principiilor multilateralismului si dezvoltării predictibile a economiilor naționale.



Potrivit MAEIE, evenimentul a avut loc la un an de la adoptarea Declarației Comune cu privire la comerțul electronic în marja celei de-a 11-a Conferințe Ministeriale OMC din decembrie 2017 și a fost organizat de către Australia, Japonia si Singapore.