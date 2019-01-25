10-летний юбилей "Восточного партнерства" отметят и в Кишиневе. Об этом говорилось в ходе встречи, которую провели министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновский и министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.



По сообщению МИДЕИ, сторон обсудили улубление молдо-польского политического диалога, расширение торгово-экономических отношений и поддержку европейского курса Республики Молдова властями Польши.



В ходе диалога Тудор Ульяновский и Яцек Чапутович сделали обзор нынешнего уровня двусторонних отношений, отметив их положительную динамику, особенно в торгово-экономическом сегменте, где развиваются молдо-польские инвестиционные партнерские отношения, учитывая тот факт, что в Молдова работает более 100 предприятий с польским капиталом.



Министры иностранных дел договорились в ближайшее время провести ряд совместных действий в контексте празднования в 2019 г. 10-летнего юбилея создания «Восточного партнерства» и укрепления усилий по продвижению диалога между Республикой Молдова и ЕС сквозь призму успешного внедрения реформ, взятых на себя нашей страной после подписания Соглашения о свободной торговле с ЕС.