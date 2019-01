Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a întreprins o vizită de lucru la Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112, pentru a se informa despre rata apelurilor în timpul intemperiilor vremii și cât de operativ s-a intervenit în situațiile de urgență semnalate de cetățeni.



Totodată, Chiril Gaburici a dorit să se asigure că angajații fac față numărului mare de apeluri. „Este important ca în situațiile de criză, cei care apelează la 112 să fie preluați imediat de un specialist. Prin intermediul acestui Call-centru putem gestiona cazuri complexe și o conectare imediată a tuturor serviciilor - poliția, ambulanța, salvatorii, pompierii, pentru o intervenție cât mai eficientă. Siguranța fiecărui cetățean este cea mai importantă, iar o viață salvată înseamnă o familie întregită acasă”, a menționat ministrul Chiril Gaburici.



Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 a comunicat că, în perioada ninsorilor abundente, din zilele 10-12 ianuarie, la numărul unic au fost recepționate aproape 13 mii de apeluri. Cifra este cu aproape trei mii mai mare decât în zilele fără precipitații. Pentru a face față numărului mare de solicitări, în această perioadă a fost suplinit numărul de angajați.



„Este important să existe o conlucrare între serviciile de urgență și lucrătorii rutieri. Îndemn reprezentanții Administrației de Stat a Drumurilor să intervină imediat când le este solicitat ajutorul de echipajele de salvare. Am demonstrat și în acest an că în echipă reușim mai rapid să acționăm în unele cazuri de urgență și trebuie să continuăm să ne ajutăm reciproc”, a precizat ministrul.



Potrivit datelor, 70% din toate apelurile de urgență primite la numărul 112, reprezintă solicitări ale ambulanței. De asemenea, statistica realizată de Serviciul 112 arată că din numărul total de solitări la numărul unic de urgență, 68 % sunt apeluri non urgente. „Echipele de intervenție asigură întotdeauna un nivel ridicat de acordare a asistenței medicale victimelor. Cu regret sunt cazuri când apelantul solicită ambulanța în situații non-urgente, fapt ce împiedică organizarea intervenției în situații de urgență majoră, în care fiecare minut de întârziere poate fi decisiv”, a menționat vice-directorul Constantin Gorincioi.





Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 a devenit operațional în Moldova în iulie 2018. Numărul 112 este gratuit şi poate fi apelat de pe orice telefon fix sau mobil în Moldova şi întreaga Uniune Europeană. Acesta are drept scop filtrarea apelurilor de urgență și reducerea timpului de intervenție a Serviciilor Specializate de Urgență (SSU), anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.