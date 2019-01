Incepand de marti, 22 ianuarie a.c., intermediarii in asigurari din Moldova (agenti de asigurare, brokeri etc.) nu vor mai putea incasa comisioane din vanzarea politelor obligatorii auto - RCA si Carte Verde.



Astfel, au intrat in vigoare prevederile celei mai recente legi cu privire la asigurari adoptate de Parlamentul de la Chisinau la finele anului precedent, care a adus o serie de modificari importante pentru piata de profil. Vezi legea aici.



Potrivit acesteia, agentii de asigurare nu vor mai putea incasa comisioane de la companiile de asigurare pentru vanzarea politelor RCA si Carte Verde (le pot face eventual avand comision zero), in timp ce brokerilor de asigurare le este interzisa pana si incheierea acestor polite, fiind scosi din intermedierea acestor asigurari. Astfel, potrivit unei circulare recente emise de catre autoritatea de supraveghere, care vine sa aduca anumite clarificari prevederilor noii legi, se precizeaza ca "brokerul de asigurare si/sau de reasigurare este privat (interzis) de la intermedierea contractelor obligatorii de raspundere civila auto interna si externa in numele si pe cheltuiala asiguratorului".



Una dintre consecintele aplicarii acestei masuri ar fi "reducerea primei de asigurare cu circa 15% pentru RCA si Carte Verde", au declarat oficialii CNPF pentru presa locala. In prezent, polita Carte Verde cu o valabilitate de 1 an pentru toate tarile Uniunii Europene costa putin peste 8 mii de lei. De asemenea, o polita RCA cu valabilitate tot de 1 an, pentru un autovehicul inregistrat in Chisinau, capacitate cilindica de pana in 1600 cm si fara daune anterioare are un pret de circa 500 de lei.



Noua lege mai prevede si ca brokerii pot incasa comisionul pentru asigurarile facultative atat de la client cat si de la asigurator (dupa caz) dar si o majorare a capitalului social pentru brokerii si agentii de asigurare persoane juridice (aceasta majorare se va face in etape, conform calendarului prevazut in actul normativ). Vezi aici un material dedicat acestui subiect si opiniile jucatorilor din piata.



Potrivit autoritati de supraveghere, "noua lege creeaza premise pentru resetarea politicii tarifare aferente asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule, astfel - atat consumatorii, cat si participantii pietei corespunzatoare - vor beneficia de reguli clare, predictibile si transparente".



Pe piata din Moldova isi desfasoara activitatea 14 societati de asigurare active, care au vandut polite de asigurare in valoare de putin peste 1 miliard de lei in primele 9 luni din 2018, in crestere cu 2,2% fata de perioada similara a anului trecut, arata datele oficiale ale autoritatii de supraveghere (CNPF).



De asemenea, pe piata de profil din Moldova sunt activi circa 60 brokeri de asigurare, primii 10 brokeri cumuland aproape 50% din intermedieri. Piata de brokeraj s-a ridicat la peste 453,2 milioane lei in 2017, sau putin peste 31% din total totalul subscrierilor asiguratorilor, scrie www.xprimm.md - cel mai cunoscut portal de informatii cu privire la sectorul asigurarilor din Moldova.