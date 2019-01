Primăria municipiului Chişinău informează ca la începutul luni februarie a.c. va fi lansată o nouă rută de troleibuz spre orașul Durlești, pentru a rezolva problema asigurării cu transport a călătorilor din localitatea suburbană.



Linia circulară nr. 35, cu denumirea: or. Durlești - str. București va fi dotată cu unități de propulsie autonomă. Lungimea totală a liniei este de 18, 4 km și timpul de rotație de 80 min. Pe rută vor activa 5 unități noi, iar intervalul de circulație al troleibuzelor va fi de 16-17 min. Linia nr. 35 va asigura legătura între zona centrală a capitalei și orașul Durlești. Unitățile de transport, cu propulsie autonomă, sunt asamblate și urmează a fi supuse rodajului pe noul itinerar.



Argumentarea rutei: - deservirea călătorilor din or. Durlești, străzile: Dimo, Cartușa, Alexandru cel Bun, Ștefan Vodă, str. Spicului și str. Ialoveni, precum și legătura cu sectoarele Buiucani - str. Creangă, Piața „Negustorii" și Centru: str. București, str. V. Alecsandri și șos. Hâncești; transportarea călătorilor de pe liniile de microbuz nr. 101 și 124, precum și de pe ruta de autobuz nr. 11, având în vedere diminuarea numărului de de unități la rutele în cauză.



Ruta de troleibuz nr. 35 va avea următorul itinerar:



Tur: în raza or. Durlești: str. T. Vladimirescu, în raza urbei: str. Vasile Lupu - str. Constituției - str. Ion Creangă - str. V. Belinski - str. Vasile Lupu- str. C. Stere - str. A Șciusev - str. București;



Retur: în raza urbei: str. București - str. Vasile Alecsandri - șos. Hâncești - str. Spicului - str. Ialoveni, în raza or. Durlești: str. N. Dimo - str. Cartușa - str. Alexandru cel Bun - str. Ștefan Vodă - str. T. Vladimirescu.