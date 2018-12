Republica Moldova, Georgia și Ucraina condamnă, într-o rezoluție comună, acțiunile militare agresive ale Federației Ruse față de Ucraina, în strâmtoarea Kerci din Marea Azov. Rezoluția a fost semnată de Adunarea Interparlamentară Republica Moldova – Georgia – Ucraina.



Potrivit documentului, atacurile militare ale Federației Ruse, soldate cu confiscarea navelor ucrainene și a echipajelor acestora, reprezintă o încălcare flagrantă a normelor de drept internațional, a principiilor de suveranitate și integritate teritorială.



”Aceste acțiuni sunt o continuare a politicii Federației Ruse de agresiune militară directă, de ocupare ilegală a teritoriilor din Georgia, Republica Moldova și Ucraina, de anexare directă și deghizată a teritoriilor aflate în mod legal sub suveranitatea acestor state, de menținere și creștere a prezenței militare ilegale și stabilirea frontierei ilegale în aceste zone ocupate și anexate”, se menționează în rezoluție.



Adunarea Interparlamentară Republica Moldova – Georgia – Ucraina reafirmă sprijinul necondiționat față de suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și solicită guvernului Federației Ruse să returneze navele și să elibereze imediat militarii ucraineni deținuți ilegal. Totodată, parlamentarii solicită Federației Ruse să asigure circulația transportului internațional prin strâmtoarea Kerci și în Marea Azov.



Rezoluția mai solicită Rusiei să înceteze acțiunile agresive și provocatoare pe teritoriile ocupate și anexate, respectând angajamentele internaționale, să-și retragă necondiționat trupele și munițiile și să înceteze destabilizarea situației interne a statelor vecine.



Republica Moldova, Georgia și Ucraina îndeamnă comunitatea internațională să ia măsuri împotriva operațiunilor ilegale ale guvernului Federației Ruse în strâmtoarea Kerci pentru a preveni escaladarea tensiunilor. Cele trei țări solicită Uniunii Europene și SUA să extindă sprijinul politic oferit statelor democratice din Europa de Est.



Rezoluția mai îndeamnă guvernele Georgiei, Republicii Moldova și Ucrainei să-și unească forțele pentru a asigura eliberarea navelor ucrainene și a membrilor echipajului, precum și pentru siguranța transportului maritim internațional prin strâmtoarea Kerci și Marea Azov.



În document se mai spune că parlamentele celor trei state semnatare nu vor accepta niciodată ocuparea teritoriilor de către Rusia și anexarea acestora prin atacuri militare și acțiuni ilegale. Parlamentarii afirmă că amestecul Rusiei în treburile interne ale celor trei țări a fost recunoscut ca fiind ilegal și destabilizator pentru întreaga regiune și pentru comunitatea internațională.



Adunarea Interparlamentară Republica Moldova – Georgia – Ucraina, creată în acest an, reprezintă un for consultativ pentru promovarea unor politici comune de apărare și securitate. Printre prioritățile Adunării Interparlamentare este promovarea activă a poziției celor trei state pe arena internațională și cooperarea împotriva dezinformării și propagandei, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.