Peste 10.000 de moldoveni plecați din localitățile de baștină au contribuit cu peste 257.000 de dolari pentru dezvoltarea comunităților respective. În rezultat, au fost îmbunătățite serviciile socio-economice și de infrastructură pentru aproximativ 300.000 de persoane din 38 de localități partenere ale proiectului PNUD Moldova „Migrație și dezvoltare locală”, realizat cu susținerea financiară a Guvernului Elveției.



Aceste performanțe au fost posibile datorită colaborării dintre cele 38 de asociații de băștinași nou-create și autoritățile locale, care implementat 55 de proiecte de dezvoltare locală.



„Este îmbucurător faptul că implicarea băștinașilor din 38 de localități din Moldova a creat servicii mai bune de recreere și sport, aprovizionare cu apă potabilă, infrastructură rutieră, întreținere a drumurilor locale, iluminat public, evacuare a deșeurilor sau modernizare a instituțiilor de învățământ. Cifrele arată că resursele donatorilor au generat investiții duble din partea APL, a comunității locale și a asociațiilor de băștinași”, a menționat Zoia Tulbure, șefa Biroului Relații cu Diaspora al Cancelariei de stat a Republicii Moldova.



Realizarea proiectelor a fost posibilă datorită granturilor oferite de Guvernul Elveției, în valoare totală de 1,19 milioane dolari.



„Faptul că migranții au devenit actori-cheie ai dezvoltării locale ne bucură. O astfel de cooperare, în care investițiile migranților reflectă pe deplin nevoile locale, oferind servicii și oportunități mai bune pentru cei rămași acasă, este un model care abordează partea pozitivă a migrației și asigură o dezvoltare locală cu adevărat durabilă”, susține Caroline Tissot, șefa Biroului de cooperare al Elveției în Republica Moldova.



Pentru a implica migranții, promova voluntariatul și consolida guvernarea locală, au fost folosite instrumente inovative precum transmisiuni live ale ședințelor consiliilor locale, conturi pe rețele de socializare și campanii de crowdfunding/colectare de fonduri.



„Comunitățile moldovenești sunt lidere la nivel regional în ceea ce privește valorificarea potențialului migrației și diasporei. Sunt cu adevărat impresionat de hotărârea și eforturile celor 38 de asociații de băștinași create cu suportul PNUD Moldova și Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova. Cu eforturi comune s-a reușit crearea unei platforme pentru circa 9 000 de migranți care au contribuit financiar prin crowdfunding la 55 de proiecte locale, oferind servicii mai bune pentru 300 000 de femei și bărbați”, a spus Stefan Liller, reprezentant rezident adjunct, PNUD Moldova.



În doar trei ani, au fost create 38 de Asociații de băștinași care au implementat peste 300 de inițiative în comunitățile beneficiare ale proiectului PNUD „Migrație și dezvoltare locală”.



„Reîntoarcerea acasă este mereu un moment important şi emoționant în viața oricărui băștinaș. De aceea, în fiecare an, organizăm Zilele Diasporei, campanii online, precum și evenimente menite să-i implice pe cei plecați în viața localității pentru a crea o relație bazată pe încredere și transparență în acțiuni. În doar trei ani de la crearea Asociației de Băștinași, am reușit numeroase inițiative mici și două proiecte locale mari. Grație implicării băștinașilor avem apă potabilă curentă și un parc frumos amenajat”, a menționat Valentina Carastan, primara satului Slobozia Mare, raionul Cahul.



Comunicarea cu băștinașii a fost realizată prin 200 de evenimente organizate cu participarea migranților. Totodată, paginile create pe rețele de socializare au adunat peste 40.000 de membri activi.



„Odată cu crearea Asociației de băștinași, ne-am focusat pe activități dedicate mobilizării băștinașilor din Congaz plecați în întreaga lume. Prin crearea grupurilor pe rețele de socializare, am reușit colectarea de contribuții pentru desfășurarea a două proiecte. Cel mai important este faptul că s-a reușit crearea unei punți de legătură între băștinașii plecați și comunitate”, a spus Mihail Șalvir, președintele Asociației de băștinași din satul Congaz, UTA Găgăuzia.



Modelul de cooperare a comunităților cu asociațiile de băștinași nou-create a fost preluat de alte 101 localități de pe întreg teritoriul țării, care au transpus în practică circa 300 de inițiative în valoare totală de 235 mii de dolari.



Totodată, proiectul PNUD „Migrație și dezvoltare locală” a susținut Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, precum și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în implementarea politicilor și oferirea serviciilor calitative de reintegrare și ocupare a migranților reveniți. În rezultat, a fost elaborată Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru 2017 – 2021 și a fost dezvoltat mecanismul de referire pentru migranții reveniți. Astfel, pe parcursul anilor 2015-2018, peste 5.800 de cetățeni moldoveni reveniți de peste hotare au beneficiat de sprijin pentru a se reintegra în câmpul muncii.



Potrivit unui comunicat de presă, toate aceste rezultate au fost prezentate la un eveniment desfășurat cu prilejul Zilei Internaționale a Migranților. Tot pe 18 decembrie a fost lansat un cântec motivațional și videoclip „Cu dor și cu drag de acasă”, protagoniștii căruia sunt 11 personalități din cele 38 de localități partenere. Imnul și video-ul sunt realizate în cadrul campaniei naționale „prOMotorul de ACASĂ”, desfășurată de PNUD Moldova, anunță un comunicat