Documentul a fost semnat astăzi la Doha de Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, și Ministra Sănătăţii Publice a Statului Qatar, dr. Hanan Mohamed Al Kuwari.



Subliniind că acest acord vine să reconfirme tendinţa ascendentă a relaţiilor bilaterale, Ministrul Ulianovschi a accentuat că documentul reprezintă o oportunitate atât pentru crearea unor proiecte comune moldo-qatariene, cât şi oferă posibilitatea de a stimula investiţiile din Statul Qatar în Republica Moldova, în special în sectoare cu potenţial, precum cel al sănătății și științelor medicale.



Memorandumul stabilește cadrul necesar pentru aprofundarea relaților dintre cele două state în domeniul respectiv, inclusiv prin schimbul de informaţie, organizarea de instruiri, precum şi conjugarea eforturilor pentru lansarea programelor bilaterale de cercetare.



Un alt obiectiv al acordului vizează cooperarea în cadrul programelor de interes comun, în special în cadrul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi alte organizaţii afiliate ONU.



Ministrul Tudor Ulianovschi a remarcat progresele înregistrate de Statul Qatar în domeniul sănătăţii, precum şi rolul pe care aceasta îl are în atingerea obiectivelor de sănătate şi bunăstare globală, inclusiv prin organizarea anuală la Doha a forumului WISH (World Inovation Summit for Health) - eveniment de anvergură mondială.



Potrivit MAEIE. Hanan Mohamed Al Kuwari a accentuat interesul Statului Qatar de a aprofunda relațiile bilaterale în domeniul sănătății, inclusiv prin lansarea unor proiecte pentru copii cu autism, precum și identificarea timpurie a cancerului. Ministra Sănătăţii Publice a Statului Qatar a manifestat interesul de a întreprinde o vizită de lucru în Republica Moldova pentru a discuta cu autoritățile naționale proiecte de parteneriat și cooperare bilaterale.