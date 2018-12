Timp de nouă luni ale anului 2018, numărul utilizatorilor de telefonie fixă a atins cifra de peste 1,1 mil., în scădere cu -2,3%, față de finalul anului 2017. Datele statistice despre evoluția pieței serviciilor de telefonie fixă, agregate de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), arată că în această perioadă traficul de voce generat de utilizatorii serviciului respectiv a scăzut, față de perioada similară a anului trecut, cu 15,8% și a însumat 1,01 mld. minute, iar volumul veniturilor în sectorul respectiv s-a diminuat cu 20,4% și a alcătuit 422,2 mil. lei. În consecință, rata de penetrare a serviciilor de telefonie fixă la 100 de locuitori ai republicii a scăzut cu 0,7 puncte procentuale și a alcătuit 31,5%.



Potrivit datelor raportate ANRCETI de către furnizorii de servicii de telefonie fixă, în nouă luni ale anului 2018, diminuarea numărului total de abonați a fost determinată de micșorarea bazei de abonați ai S.A. ”Moldtelecom” cu 1,9% și a alcătuit 998,5 mii. Totodată, numărul cumulat de abonați al celor 22 de furnizori alternativi a scăzut cu 5% și au însumat 119,3 mii.



Micșorarea volumului total de trafic de voce a fost determinată de diminuarea tuturor tipurilor de trafic. Astfel, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, traficul inițiat către rețelele internaționale a scăzut cu 32,3%, traficul în rețelele proprii s-a micșorat cu 15,9%, iar traficul către rețelele mobile s-a redus cu 15,6%. În consecință, traficul mediu lunar de voce per abonat (MoU) s-a micșorat, timp de un an, cu 12,4% și a alcătuit 157 minute (2 ore 37 minute).



Urmare a diminuării numărului de abonați, a traficului de voce și volumului total de venituri realizate pe piața de telefonie fixă, în nouă luni ale anului 2018, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) s-a redus, față de aceiași perioadă a anului trecut, cu 18,2%, până la valoarea de 41,5 lei.



Conform situației din 30 septembrie 2018, pe piața serviciilor de telefonie fixă activau 23 de furnizori. Cea mai mare cotă de piață, în funcție de venituri – de 95,6% - era deținută de S.A.”Moldtelecom”, iar cota cumulativă a celorlalți furnizori de telefonie fixă a însumat 4,4%.