Activitatea din anii precedenţi ai consulilor onorifici, planurile de viitor dar şi perspectivele dezvoltării unor noi parteneriate, sunt discutate la reuniunea consulilor onorifici, care se desfăşoară la Chişinău după o pauză de şase ani.



Adresându-se celor 43 de consul onorifici din 30 de ţări, prezenți la reuniune, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, a menționat că prin acest eveniment MAEIE pune începutul unei noi tradiţii de a organiza asemenea acțiuni anual, deoarece această categorie de personae dispune de un potențial enorm, nevalorificat pentru moment la maxim, de promovare a Republicii Moldova, a produselor și serviciilor autohtone pe diferite piețe, de atragere a noilor investiții în economia națională. ”Ne bazăm pe abilitatea consulilor onorifici de a promova în exterior imaginea şi oportunitățile de afaceri a Republicii Moldova, precum şi pe răspândirea mesajului echivoc despre deschiderea şi disponibilitatea Republicii Moldova de a avea un dialog cu investitorii şi vizitatorii ţării noastre”, a accentuat Ministrul Ulianovschi.



Șeful diplomaţiei moldoveneşti s-a referit la importanţa consolidării activităţilor desfăşurate de către consulii onorificii pe viitor şi conjugarea eforturilor comune cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova, acolo unde acestea sunt prezente, şi atribuirea unui rol mai activ acolo unde ţara noastră nu are o ambasadă sau consulat. Ministrul Tudor Ulianovschi a mai informat cei prezenţi despre decizia Guvernului Republicii Moldova de a deschide noi misiuni diplomatice în India, Argentina şi Ghana, pentru avea o reprezentare diplomatică pe toate continentele lumii.



În cadrul reuniunii, reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Agenţiei de Investiţii, Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova au prezentat informaţi despre oportunitățile şi facilităţile investiționale pe care le oferă Republica Moldova investitorilor străini, reformele și măsurile menite să înlesnească activitatea agenților economici, etc.



În cadrul evenimentului, celor mai activi consuli onorifici le-au fost înmânate diplome de apreciere pentru reuşitele în promovarea Republicii Moldova în statele lor.



În a doua parte a zilei consulii onorifici vor vizita Zona Economică Liberă (ZEL) Bălţi, unde vor face cunoştinţă mai îndeaproape cu oportunităţile investiţionale din ţara noastră.



Potrivit MAEIE, Republica Moldova are 60 de consuli onorifici în peste 30 de state ale lumii.