Comisia juridică, numiri și imunități și Comisia mediu și dezvoltare regională au examinat, în ședințele de astăzi, două proiecte de modificare și completare a garanțiilor sociale pentru aceștia.



Modificările prevăd pentru corpul de ofiţeri şi persoanele cu funcţii de demnitate publică un spor lunar în mărime de până la 1,6 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent. Totodată, pentru corpul de subofiţeri - în mărime de până la 0,8 salarii și pentru angajaţii civili - în mărime de până la 0,5 salarii.



Alte completări stipulează că ofiţerul de informaţii este asigurat cu uniformă şi cu raţie alimentară din contul bugetului de stat. La decizia directorului Serviciului, ofiţerul de informaţii poate primi compensaţie bănească anuală, echivalentă normelor de echipare şi de asigurare cu raţie alimentară.



Totodată, acesta are dreptul, în timpul concediului, la tratament balneosanatorial, cu înlesniri din contul statului. Ofiţerul de informaţii beneficiază de bilet de tratament balneosanatorial gratuit sau parţial plătit. Dacă nu este asigurat cu bilet de tratament balneosanatorial primeşte anual o indemnizaţie bănească, în mărimea unui salariu lunar, pentru fortificarea sănătăţii.



In cazul detaşării sau numirii într-o funcţie care implică schimbarea localităţii de domiciliu, acesta va primi o indemnizaţie în mărimea unui salariu lunar, iar pentru fiecare membru al familiei - o indemnizaţie în mărime de 50% din salariul de funcţie. La fel, ofiţerul de informaţii, care nu deţine în proprietate locuinţă în localitatea în care activează, are dreptul la spaţiu locativ de serviciu pentru perioada de activitate sau are dreptul la compensarea cheltuielilor pentru închirierea unei locuinţe. Spaţiul locativ de serviciu nu poate fi supus privatizării și în caz de încetare a raporturilor de serviciu sau obţinerii în proprietate a unui spaţiu locativ, acesta este eliberat.



Se propune ca noile modificări să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2019. Proiectele urmează a fi dezbătute și votate în plenul Parlamentului, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.