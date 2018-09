Primăria orașului Tianjin va susține proiecte de înfrățire a zonelor economice libere din China cu cele din Republica Moldova, care va permite extinderea prezenței companiilor naționale din ambele țări pe piețele celor două state. Declarația a fost făcută de Primarul orașului Tianjin, Zhang Guoqing, în cadrul întrevederii cu Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, aflat într-o vizită de lucru în Republica Populară Chineză.



“Atât portul maritim din Tianjin, care este al 10-lea după mărime din lume, cât și renumitele depozite de vinuri stocate în orașul Tianjin, pot servi drept punte de legătură în China pentru extinderea rețelelor de promovare a vinurilor moldovenești”, a declarat Primarul orașului Tianjin în cadrul întrevederii cu șeful diplomației moldovenești. În opinia primarului Zhang Guoqing, prezența Ministrului moldovean al Afacerilor Externe la reuniunea Annual Meeting of New Champions 2018, numit și ”Davos-ul de vară”, oferă posibilitatea înalților oficiali chinezi de a revigora relațiile comercial-economice cu Republica Moldova și oportunitatea rară de a descoperi farmecul acestei țări, situată strategic între est și vest.



În cadrul întrevederii, șeful diplomației moldovenești a făcut o trecere în revistă a principalelor măsuri implementate de Guvernul Republicii Moldova pentru mediul de afaceri și atragerea investițiilor străine directe, în special pentru rezidenții din zonele economice libere și parcurile industriale, etc. În context, Ministrul Tudor Ulianovschi a transmis un mesaj companiilor din regiune de a veni cu investiții în Republica Moldova, menționând că țara noastră, grație acordurilor de liber schimb cu UE, CSI și alte state, este o punte foarte bună pentru extinderea relațiilor comercial-economice atât în vest, cât și est.



Potrivit MAEIE, cei doi oficiali au convenit organizarea în viitorul apropiat a unui forum la Tianjin privind oportunitățile investiționale în țara noastră și promovarea produselor organice agricole și vinicole pe piața de desfacere chineză.



Orașul Tianjin face parte din proiectul de dezvoltare integrată Beijing-Tianjin-provincia Hebei, strategie naţională de crearea din aceste trei zone a unui „Gloabl City”. Rutele maritime ale Portului Tianjin ating astăzi toate porturile majore din lume, acesta fiind inclus în ”Drumul Mătăsii Maritim”. Pentru moment, Tianjin are trei strategii de dezvoltare de bază: regiunea integrată Beijing-Tianjin-Hebei, construcția unei Demo-Zone a Invocațiilor și ”Binhai New Area” (cluster industrial, format din 11 oraşe, fiecare cu o populaţie de peste 1.000.000 de oameni. Astăzi orașul Tianjin reciclează 98 la sută din deșeurile din industrie, agricultură și silvicultură.