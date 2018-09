Partidul Democrat a susţinut propunerile Prim-ministrului Pavel Filip privind remanierile în Cabinetul de miniştri, care au ca scop creşterea eficienţei activităţii Guvernului şi a echipei Executivului.



Preşedintele PDM Vlad Plahotniuc a anunţat după şedinţa săptămânală a formaţiunii, la care a fost discutat subiectul, că aceste schimbări sunt rezultatul evaluării activităţii miniştrilor, iar propunerile Prim-ministrului coincid cu domeniile unde se doreşte mai multă eficienţă şi pe care le-au semnalat inclusiv cetăţenii.



Domeniile supuse remanierilor sunt cel social şi al sănătăţii, respectiv cel care priveşte agricultura, mediul şi dezvoltarea regională. Potrivit lui Vlad Plahotniuc, conducătorii acestor ministere - Svetlana Cebotari şi Liviu Volconovici - şi-au făcut responsabil munca, fapt pentru care le-a mulţumit, însă analiza cetăţenilor arată că este necesar un ritm mai dinamic de modernizare în aceste instituţii. Noua propunere la conducerea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului este domnul Nicolae Ciubuc, iar la conducerea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale este propusă doamna Silvia Radu.



Preşedintele PDM a mai anunţat că evaluarea activităţii Guvernului nu se încheie aici, procesul acesta fiind unul continuu. ”La ultima remaniere în iarnă, am spus foarte clar că evaluarea miniştrilor o vor face cetăţenii, ei fiind beneficiarii direcţi ai activităţii Guvernului. Iar faptul că suntem la câteva luni de alegeri nu înseamnă că nu trebuie să facem schimbări, dacă asta o solicită oamenii. Dacă va fi cazul, vom face schimbări chiar şi cu o lună înainte de alegeri, pentru că Guvernul trebuie să lucreze cât mai eficient posibil”, a declarat Vlad Plahotniuc.



Totodată, în următoarele săptămâni, va fi finalizată o altă evaluare, de această dată a secretarilor de stat din ministere. ”La acest nivel, în anumite domenii, sunt probleme semnalate chiar de miniştri şi sunt necesare discuţii serioase, care vor avea loc pe platforma guvernamentală”, a adăugat Vlad Plahotniuc.



Premierul Pavel Filip a adus şi el mulţumiri miniştrilor Svetlana Cebotari şi Liviu Volconovici pentru munca lor şi pentru colaborarea pe care au avut-o. Şeful Executivului a spus că echipa guvernamentală a înregistrat rezultate bune, însă principiul după care el se conduce este cel de a privi lucrurile nu în comparaţie cu ce a fost, dar în raport cu potenţialul real de creştere.



Pavel Filip a adăugat că i-a propus lui Nicolae Ciubuc să preia domeniul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului pentru că este un bun cunoscător al problemelor din domeniile agriculturii şi dezvoltării regionale, dar şi pentru că are capacităţi dovedite de management în instituţiile publice.



De asemenea, Prim-ministrul a estimat că, prin propunerea candidaturii Silviei Radu la conducerea Ministerului Sănătăţii, se va veni cu o abordare managerială mai dinamică, una care să aducă noi schimbări în bine în ceea ce priveşte serviciile de sănătate livrate populaţiei, dar şi să aducă un mai bun echilibru în zona socială.



Premierul Filip a adăugat că evaluarea va continua la nivelul secretarilor de stat, afirmând că are discuţii în aceste zile cu miniştrii pentru a vedea ce deficienţe există şi pentru a găsi cele mai bune soluţii.



”Îmi doresc ca Guvernul să fie implicat mai puţin pe lupta politică - de asta şi am insistat acum pe aceste remanieri. Timp avem puţin la dispoziţie şi trebuie să venim în această perioadă scurtă cu majoritatea elementelor care să asigure realizarea reformelor”, a conchis Prim-ministrul Pavel Filip.



Cele două propuneri de remaniere vor fi remise astăzi Preşedintelui Igor Dodon, pentru parcurgerea procedurilor instituţionale necesare ca noii miniştri să-şi înceapă activitatea, anunță un comunicat al PDM.