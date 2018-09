Republica Moldova pledează în continuare pentru o relație bazată pe încredere si prietenie, reciproc avantajoasă cu Republica Populară Chineză, care ar putea oferi noi valențe amplificării dialogului politic bilateral, atât la nivel legislativ, cât si executiv. Declarația a fost făcută de către Tudor Ulianovschi, Ministrul Afacerilor Externe si Integrării Europene al Republicii Moldova, în cadrul întrevederii cu Song Tao, Ministrul Departamentului Internațional din cadrul Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez.



Republica Moldova și China sunt interesate în fructificarea dialogului strategic bilateral prin desfășurarea unui plan concret de acțiuni atât la nivel bilateral, cât și prin intermediul acordării unor noi valențe sistemului mondial de comerț și a procesului de globalizare, care necesită a fi revigorat în conformitate cu prioritățile statelor în curs de dezvoltare și obiectivelor de dezvoltare globală. Ministrul Departamentului Internațional din cadrul Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Song Tao, a declarat la întrevederea cu șeful diplomației moldovenești că “indiferent de mărimea geografică a unui stat sau potențialul acestui de dezvoltare economică, fiecare actor al dreptului internațional are o voce distinctă pe arena mondială, iar votul și poziția Republicii Moldova în cadrul diverselor foruri internaționale este importantă pentru China”.



Ministrul Tudor Ulianovschi a exprimat gratitudine pentru sprijinul acordat de către conducerea politică a Republicii Populare Chineze în implementarea proiectelor de asistență, acordate în domeniul modernizării infrastructurii vamale și sprijinul financiar oferit în crearea unui sistem de comunicații eficient pentru instituțiile de resort responsabile de asigurarea securității rutiere.



În contextul dezvoltării procesului de globalizare, programul inițiat de Președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, sub genericul “Belt and Road” (Centura și Drumul), necesită a fi valorificat pe deplin cu implicarea companiilor chineze în proiectele naționale de modernizare a infrastructurii drumurilor, securității energetice, îmbunătățirii calității apei, managementul eficient al deșeurilor, precum și în sectorul educației digitale din Republica Moldova.



Potrivit MAEIE, la finalul discuției Ministrul Tudor Ulianovschi a adresat o invitație Ministrului Departamentului Internațional din cadrul Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Song Tao, de a efectua o vizită în Republica Moldova, pe care acesta a acceptat-o, apreciind, totodată, calitatea înaltă a vinurilor moldovenești, care și-au sporit tot mai mult prezența și valoarea pe piața chineză.



Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, efectuează în perioada 17 – 21 septembrie curent, o vizită de lucru în Republica Populară Chineză, în cadrul căruia va avea un șir de întrevederi bilaterale cu oficiali de rang înalt din conducerea țării gazde, participând, totodată, și la lucrările Forumului Economic Mondial, supranumit și ”Davos-ul de vară”, care se va desfășura în orașul Tianjin.