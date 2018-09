„Suntem prezenți la un nou eveniment important pentru investițiile și infrastructura Republicii Moldova. După semnarea din luna august a contractului pentru reabilitarea a 85 de km pe traseul Chisinau-Giurgiulești, astăzi semnăm două contracte pentru construcția unor sectoare ale drumului național M3: Porumbrei-Cimișlia și construcția drumului de ocolire a orașului Comrat. Aceste drumuri sunt așteptate de cetățenii de pe întreg teritoriul țării noastre. În cadrul vizitelor în teritoriu discut cu antreprenorii care, odată cu finalizarea construcției drumurilor, vor avea costuri mai mici pentru transport și termeni mai mici de realizare a comenzilor. Mai mult, aceste drumuri asigură legătura capitalei țării cu singurul port cu acces la bazinul țărilor Mării Negre”. Afirmația a fost făcută de ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, după semnarea a două contracte de reparație și construcție a drumului național M3 - sectoarele Porumbrei-Cimișlia și drumul de ocolire a orașului Comrat, cu o lungime totală de 37,27 km.



Contractele au fost semnate de Administrația de Stat a Drumurilor și compania ONUR Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S. din Turcia, ofertele căreia au corespuns cerințelor stabilite în documentele de licitație și care a demonstrat că deține capacitatea necesară pentru a începe și a desfășura corespunzător lucrările. În total, la licitații au fost prezentate patru oferte. Printre lucrările ce urmează a fi executate sunt: reabilitarea și asfaltarea drumurilor, construcția sistemelor de drenaj a apelor pluviale, construcția a 14 poduri/pasaje și instalarea iluminatului stradal. Costul lucrărilor de construcție și reparație este de circa 59, 4 milioane de euro.



Ministrul Chiril Gaburici a subliniat importanța realizării lucrărilor calitative și în termenii stabiliți. „Sunt drumuri care fac parte din coridoarele internaționale de transport la nivel european. Odată cu construcția drumului de ocolire a orașului Comrat, va fi fluidizat traficul din localitate. Mai ales în condițiile în care, începând cu anul 2019, în regiune își va începe activitatea și o hală de producere din cadrul Zonei Economice Libere, care va angaja peste 1000 de persoane”, a subliniat Chiril Gaburici.



Vicedirectorul ONUR Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S. a dat asigurări că lucrările vor fi calitative. „Suntem bucuroși că am câștigat proiectele de construcție a drumului M3. Scopul nostru este să finalizăm lucrările mai devreme decât data stabilită și acestea să fie de înaltă calitate. Aceste proiecte vor fi benefice pentru economia Republicii Moldova și sperăm că vor aduce noroc cetățenilor acestei țări”, a spus İhsan Çetinceviz.



Potrivit directorului Administrației de Stat a Drumurilor, Gheorghe Curmei, timpul planificat pentru finalizarea lucrărilor este de 36 luni şi 12 luni pentru perioada de notificare a defecțiunilor (perioada de garanție). „Această companie are deja experiență în Republica Moldova. A îndeplinit două contracte de reparare a circa 50 de km de drum. Sperăm că aceste contracte vor fi realizate cu aceeași responsabilitate”, a afirmat Gheorghe Curmei.



Contractele semnate astăzi sunt parte a Programului din Sectorul Drumurilor, realizat cu suportul financiar al Băncii Europene de Investiții. Ministrul Chiril Gaburici a mulțumit BEI pentru ajutorul acordat la modernizarea infrastructurii drumurilor din Republica Moldova, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.