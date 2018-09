Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a convocat astăzi în ședință reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și ai Asociației producătorilor și exportatorilor de fructe „Moldova Fruct”, pentru a analiza problemele din sectorul de fructe al Republicii Moldova, a identifica soluții și a stabili măsurile ce urmează a fi întreprinse. Și anume, s-a discutat despre necesitatea diversificării piețelor de export, dezvoltarea ramurii de prelucrare a fructelor, instrumente fiscale ce ar facilita activitatea producătorilor de fructe, precum și despre lansarea Programului „Mere în școli”.



„Agricultura are un impact foarte mare asupra economiei Republicii Moldova. Am subvenționat foarte mult sectorul agricol, dar trebuie să analizăm foarte clar unde să investim banii, ce nișe trebuie dezvoltate, astfel încât să nu ne pomenim în situația că avem multă producție, dar nu avem capacitatea de a procesa această producție. Atunci când încep să produc ceva, analizez piața și mă gândesc unde voi vinde acest produs”, a afirmat ministrul Chiril Gaburici.



Reprezentanții Asociației producătorilor și exportatorilor de fructe „Moldova Fruct” susțin că recolta de fructe din acest an este mare, dar de o calitate mai joasă. Astfel, volumul de producție care poate fi exportat este mai mic, iar prețurile mai scăzute. De asemenea, producătorii se confruntă și cu scăderea prețurilor la comercializarea fructelor la fabricile de procesare, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.



Ministrul Chiril Gaburici a menționat că Ministerul Economiei și Infrastructurii va întreprinde măsurile necesare pentru soluționarea dificultăților pe care le întâmpină producătorii de fructe. „Colegii de la Minister au discuții și negocieri privind liberalizarea piețelor. Se muncește mult la acest capitol. Vom implica și atașații economici de la Ambasade în promovarea produselor din Republica Moldova. De asemenea, vom organiza ședințe cu reprezentanții Ministerului de Finanțe, Serviciul Fiscal de Stat, pentru a vedea care sunt măsurile fiscale ce ar putea facilita activitatea pomicultorilor”, a subliniat ministrul.



S-a convenit crearea unui grup de lucru din care să facă parte reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, producătorii și exportatorii de fructe, pentru a depăși problemele din sectorul de fructe.