Anul vitivinicol 2017-2018 înregistrează cea mai timpurie recoltă de struguri din ultimii 40 ani, având în vedere că perioada de cules a început cu 14-21 de zile mai devreme. Totodată, producția strugurilor va fi mai mare cu 15% comparativ cu media ultimilor 8 ani și va ajunge la o cantitate estimativă de 15-17 mln dal. Datele au fost prezentate de Oficiul Național al Viei și Vinului în cadrul conferinței naționale cu tematica „Recolta strugurilor 2018: Bilanț, particularități și valorificare”.

Potrivit raportului Oficiului Național al Viei și Vinului, în acest an, de pe fiecare hectar vor fi colectate între 4 și 16 tone de ciorchini, care ulterior vor ajunge pe masa consumatorilor sau vor fi transformați în vin. Totodată, productivitatea soiurilor tehnice roșii va fi în creștere cu 15%, în timp ce în cazul soiurilor albe va rămâne la nivelul anului 2017. Prognozele specialiștilor sunt optimiste și în ceea ce privește calitatea strugurilor mustoși, care s-au copt mai devreme în acest an.

Gheorghe Arpentin, director Oficiului Național al Viei și Vinului: „Oficiul Național al Viei și Vinului depune toate eforturile necesare pentru ca sectorul vitivinicol din Moldova să se dezvolte, iar materia primă și producția de vin să fie de cea mai înaltă calitate. Prognozele din acest an ne bucură extrem de mult, în condițiile în care strugurii s-au copt mult mai devreme decât de obicei, ceea ce constituie un avantaj pentru producători. În ultimii ani, vedem că volumul producției de struguri este în creștere, dovadă că acțiunile noastre sunt corecte.”

Recolta strugurilor în anul 2018: Date statistice



• Recolta de struguri din acest an este estimată la 15-17 mln dal, în creștere cu +15% față de media ultimilor 8 ani;

• În acest an, specialiștii estimează o recoltă de struguri de 4-16 tone/hectar. Condițiile meteo au fost favorabile creșterii și dezvoltării viței-de-vie. Astfel, producția de soiuri tehnice roșii va fi mai mare cu 10-15%, iar productivitatea soiurilor tehnice albe este estimată la nivelul anului trecut;

• În același timp, condiţiile climatice au favorizat dezvoltarea principalelor boli care dăunează plantațiilor de viță-de-vie (Flavescența aurie și Lemnul negru), înmulțirea insectelor şi a dăunătorilor. Pentru a evita afectarea calității și cantității recoltei de struguri, au fost elaborate și expediate 4 avertizări privind înregistrarea riscurilor, provocate de dăunători. Ținând cont de condițiile meteo care au favorizat coacerea rapidă a strugurilor, dar și apariția bolilor pe plantații, va fi nevoie de un efort suplimentar din partea vinificatorilor la procesarea strugurilor și producerea vinurilor;

• Stocurile vinăriilor înainte de recoltarea strugurilor constituiau 15 mln dal, în creștere cu 7% față de 2017;

• În perioada 1 august 2017 – 31 iulie 2018, volumul total al exporturilor de vinuri moldovenești a atins cifra de 14.39 mln dal, ceea ce înseamnă o creștere cu 3% față de aceeași perioadă a anului trecut. S-a majorat cu 5,2% și volumul vinului îmbuteliat, ajungând la 57 mln dal. Totodată, au fost comercializați în vrac 10,09 mln dal de vin, în creștere cu 1,5% față de 2017;

• Cifra de exporturi a constituit 2,34 mlrd lei, fiind în creștere cu 5,5%. Prețul mediu pentru un litru de vin exportat a crescut cu 6% în această perioadă;

• După volumul exporturilor de vin moldovenesc îmbuteliat, piețele externe au fost repartizate astfel: Polonia (15%), România (+13%), Cehia (13%), Federația Rusă (12%) și China (10%);

• După valoarea exportului, piețele externe au fost repartizate astfel: România (15%), Polonia (14%), Cehia (12%), China (12%) și Federația Rusă (11%).