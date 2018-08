Republica Moldova are un interes sporit pentru investițiile Chinei în economia națională și apreciază eforturile autorităților de la Beijing în aprofundarea relațiilor bilaterale, inclusiv prin noi programe de susținere și investiții. Declarația a fost făcută astăzi de secretarul general de stat al MAEIE, Mihail Căpățînă, în cadrul întrevederii cu ambasadorul Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Zhang Yinghong.



În cadrul dialogului Mihail Căpățină și Zhang Yinghong au avut un schimb de opinii privind stadiul actual al relațiilor moldo-chineze, fiind apreciată evoluția acestora în ultima perioadă de timp pe toate dimensiunile – politică, economică, culturală, etc.

În opinia interlocutorilor aceste relații vor fi și mai eficiente după finalizarea negocierilor asupra Acordului de liber schimb între două state, care va oferi noi oportunități de cooperare bilaterală, inclusiv la capitolul schimburilor comerciale, investițiilor directe în diferite domenii, etc.



Potrivit MAEIE, Mihail Căpățînă și Zhang Yinghong au reiterat dorința de intensificare a relațiilor politico-diplomatic între Republica Moldova și China, inclusiv prin organizarea întrevederilor bilaterale la nivel înalt.