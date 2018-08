Asiguratorii moldoveni au platit despagubiri de aproape 292 milioane de lei in primul semestru din acest an, in crestere cu peste 20% comparativ cu anul precedent, arata datele publicate de autoritatea de supraveghere a pietei de profil din Republica Moldova (CNPF).



DONARIS VIG a platit cele mai multe daune, insumand un volum total de circa 52 milioane lei, asiguratorul avand si cele mai mari vanzari in perioada de referinta pe segmentul de asigurari generale. Urmeaza in acest clasament ASTERRA Grup (39,4 milioane lei), MOLDASIG (35,7 milioane lei) si GRAWE CARAT Asigurari (35,1 milioane lei). Din punct de vedere al cresterii procentuale a volumului de daune achitate in anul precedent fata de 2017, cele mai mari cresteri au fost inregistrate de ACORD Grup (+231%) si TRANSELIT (+82,3%),



De asemenea, clasele de asigurare care detin ponderea semnificativa pe piata au acumulat si cele mai multe daune. Astfel, pentru asigurarile auto asiguratorii au platit circa 70% din totalul despagubirilor - circa 232 milioane lei. Din acestea, cel mai multe daune au fost platite pe CASCO (102,8 milioane lei), urmat de RCA (93,8 milioane lei) si Carte Verde (33,7 milioane lei).



Pe asigurarile de viata s-au platit doar 5,6 milioane lei, mai arata datele CNPF.



Pe piata din Moldova isi desfasoara activitatea 14 societati de asigurare active (ASITO a iesit din administrare speciala, dar inca nu are dreptul de a subscrie, SIGUR-ASIGUR si ALLIANCE Insurance Group si-au depus licenta de activitate), scrie www.xprimm.md - cel mai cunoscut portal de informatii cu privire la sectorul asigurarilor din Moldova.