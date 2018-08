Realizarea Planului de acţiuni privind implementarea Declaraţiei Parlamentului Republicii Moldova cu privire la acceptarea Raportului Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului, în special vizând domeniile prioritare privind educaţia, cultivarea memoriei victimelor Holocaustului, combaterea antisemitismului, îmbunătăţirea legislaţiei naţionale în materie, au fost discutate de către Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi cu Robert Singer, Vicepreşedintele Congresului Mondial Evreiesc, aflat într-o vizită de lucru în ţara noastră.



În cadrul discuţiei, interlocutorii au abordat unele aspecte ale cooperării internaţionale a Republicii Moldova, în particular în cadrul Alianţei Internaţionale a Memoriei Holocaustului (IHRA), relaţiile cu Congresului Mondial Evreiesc şi cu alte organizaţii relevante.



În context, Ministrul Tudor Ulianovschi a ţinut să mulţumească Vicepreşedintelui Congresului Evreiesc Mondial pentru sprijinul acordat ţării noastre în vederea atingerii obiectivelor fixate în Planul de acţiuni menţionat.



„Avem o cooperare foarte bună şi de durată cu Congresul şi suntem bucuroşi să vedem reprezentanţii acestuia în Republica Moldova şi să discutăm despre acţiunile pe care le desfăşurăm împreună pentru realizarea angajamentelor asumate de către autorităţile Republicii Moldova”.



La rândul său, Robert Singer a apreciat angajamentul autorităţilor moldoveneşti în edificarea unei societăţi în spiritul toleranţei, nediscriminării şi respectării drepturilor cetăţenilor de toate etniile şi a confirmat disponibilitatea Congresului Evreiesc Mondial de a susţine eforturile Republicii Moldova în implementarea agendei de reforme.



Amintim că în iulie 2016 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Declaraţia de acceptare a Raportului final al Comisiei internaţionale pentru studierea Holocaustului, prezidată de Elie Wiesel, iar în ianuarie 2017 Guvernul a aprobat un Plan de acţiuni privind implementarea acesteia. Anual pe 27 ianuarie, țara noastră marchează Ziua internaţională de comemorare a victimelor Holocaustului.



Potrivit MAEIE, fondat în 1936 la Geneva, Congresul Mondial Evreiesc este o federaţie internaţională a comunităţilor şi organizaţiilor evreieşti, care îşi are sediul central la New York. Organizaţia este reprezentată în peste 100 de ţări, având un statut consultativ special pe lângă Consiliul Economic şi Social al Statelor Unite