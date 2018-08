Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a convocat astăzi o ședință cu privire la elaborarea și implementarea activităților pentru promovarea exporturilor, atragerea investițiilor și promovarea imaginii țării, prevăzute în Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2020”.



Chiril Gaburici a menționat că Ministerul Economiei și Infrastructurii are ca obiectiv trecerea de la modelul de creștere economică bazat pe consum, către o creștere axată pe atragerea de investiții și pe dezvoltarea industriilor exportatoare. De asemenea, ministrul a specificat că MEI acordă o atenție sporită promovării exporturilor, diversificării produselor moldovenești pe piețele internaționale, precum și susținerii producătorilor autohtoni.



„Dacă ne dorim să creștem exportul, trebuie să ne axăm pe fiecare țară în parte, să analizăm care sunt cerințele pieței de acolo și ce produse putem noi să le oferim. Totodată, este necesară diversificarea structurală a exporturilor moldovenești. Acest lucru ne va permite să cunoaștem ce și cât producem, unde exportăm, care sunt piețele unde putem deveni competitivi. Astfel, vom dezvolta infrastructura industrială și nu vom fi în situația în care am produs mai mult decât avem unde exporta”, a menționat Chiril Gaburici.



În acest sens, ministrul Economiei și Infrastructurii a menționat că, pentru extinderea și creșterea volumului exportului, sunt valorificate la maxim oportunităților oferite în cadrul Acordului de Liber Schimb dintre Republica Moldova și Uniunea European, care vizează principalii parteneri comerciali.



„Nu trebuie să ne concentrăm doar pe agricultură, trebuie să promovăm și alte ramuri unde țara noastră are potențial de dezvoltare, industria ușoară sau sectorul automotive. Astăzi, produsele moldovenești au un spectru mai îngust, decât este cererea pe piețele externe. Dorim să creăm condiții favorabile, pentru ca antreprenorul să-și poată diversifica mărfurile destinate exportului, ceea ce va echilibra balanța comercială și va duce la crearea de noi locuri de muncă bine plătite”, a punctat Chiril Gaburici.



În cadrul ședinței, au mai fost discutate aspecte ce țin de comerțul extern și regimurile comerciale preferențiale atât cu statele Uniunii Europene și cele ale Comunității Statelor Independente, cât şi cu cele din partea euro-asiatică: Turcia, China, Egipt și țările EFTA, ceea ce va asigura o dezvoltare economică durabilă a Republicii Moldova.