„Vreau să aducem Tesla, Apple și IBM în sfera de producere din Republica Moldova. De asemenea, vreau să facem schimb de experiență cu reprezentanții acestor corporații. Astfel, vom aduce cultura antreprenorială americană la noi acasă, pentru a spori gradul de competitivitate și a desfășura activități comune pentru mediul de afaceri”, a declarat astăzi ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, la întrevederea cu Ambasadorul SUA în Republica Moldova, James D. Pettit, și alți reprezentanți ai Ambasadei.



Ministrul a făcut o trecere în revistă a reformele economice implementate și acțiunilor întreprinse privind angajamentele asumate de Guvernul Republicii Moldova față de partenerii de dezvoltare, în special pentru asigurarea securității energetice și dezvoltarea domeniului IT. În context, Chiril Gaburici a menționat că a fost ajustat cadrul legislativ ce reglementează activitatea mediului de afaceri în Republica Moldova – pachetul pro-business, implementată reforma regulatorie, simplificată politica fiscală etc.



„Republica Moldova oferă avantaje și oportunități investiționale pentru mediul de afaceri american în toate domeniile prioritare ale țării. În mod special, domeniul IT are un potențial foarte mare de dezvoltare și trebuie exploatat. În acest sens, propunem organizarea unor forumuri bilaterale în toamna acestui an, pentru a prezenta succesele înregistrate la acest capitol și facilitățile pe care le oferă parcul IT din Moldova, unde sunt înregistrate circa 250 de companii”, a subliniat Chiril Gaburici.



Ambasadorul James D. Pettit a apreciat vizita recentă a delegației Republicii Moldova în SUA și măsurile întreprinse de Guvern în vederea avansării schimburilor comerciale și majorării volumului comerțului bilateral. De asemenea, James D. Pettit a salutat inițiativa ministrului Economiei și Infrastructurii ca Statele Unite să ofere asistență tehnică de instruire antreprenorială și de marketing destinată businessului autohton. Oficialii americani au menționat că domeniul IT, este unul cu potențial, care va înregistra cele mai bune și vizibile rezultate.



În cadrul dialogului, a fost discutată necesitatea activării grupurilor de lucru existente în cadrul Dialogului Strategic pentru eficientizarea cooperării economice. Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Statele Unite ale Americii, în perioada ianuarie-mai 2018, a înregistrat suma de circa 42 milioane de dolari, în creștere cu 2,65% față de aceeași perioadă a anului 2017, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.