Comisia politică externă și integrare europeană va propune plenului Parlamentului ratificarea Acordului-cadru de împrumut între Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului privind procurarea ambulanțelor.



Proiectul, în valoare de 12 milioane de euro, prevede cumpărarea a circa 133 de ambulanțe de tip B și circa 35 de ambulanțe de tip C. Ambulanțele vor fi distribuite pe întreg teritoriul țării, fiind destinate reînnoirii parcului de autosanitare al Centrului Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească.



Implementarea Proiectului va îmbunătăți accesul populației la asistența de urgență prespitalicească, va face intervențiile serviciilor specializate mai rapide și mai eficiente, ceea ce va crește șansele de supraviețuire a cetățenilor.



Împrumutul va fi acordat pentru o perioadă de 15 ani, cu o perioadă de grație de 5 ani și o rată a dobânzii care urmează a fi stabilită la fiecare ofertă de debursare, în funcție de ratele aplicabile pe piața internațională.



Totodată, Guvernul coparticipă la realizarea Proiectului privind procurarea ambulanțelor, urmând să achiziționeze circa 115 autosanitare, în valoare de 2,7 milioane de euro, bani prevăzuți în bugetul de stat.



Potrivit datelor statistice ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, parcul de autosanitare al Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească are 295 de ambulanțe funcționale, care activează încă din perioada sovietică. 80% dintre ele au un grad de uzură de 100%. Sistemul de asistență medicală urgentă are nevoie de circa 450 de ambulanțe.



Acordul-cadru de împrumut între Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului privind procurarea ambulanțelor a fost semnat la 12 iulie 2018, la Chișinău, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.