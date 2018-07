Proiecte de internaționalizare a întreprinderilor moldovenești alături de întreprinderi românești, pentru accesarea piețelor de desfacere mai mari, precum cele din China sau Japonia, dar și realizarea unor proiecte transfrontaliere de interes major pentru mediile de afaceri din Republica Moldova și România, au fost discutate la întrevederea ministrului Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, cu delegația Uniunii Naționale a Patronatului Român, aflată în vizită la Chișinău. Inițierea unor astfel de proiecte va permite participarea agenților economici din cele două țări la misiuni economice, târguri internaționale și întâlniri de afaceri.



În cadrul discuțiilor, Chiril Gaburici a prezentat prioritățile Ministerului Economiei și Infrastructurii, printre care securitatea energetică a Republicii Moldova, atragerea investițiilor, dezvoltarea sectorului IT. În context, ministrul a vorbit și despre facilitățile oferite de zonele economice libere, parcurile industriale și parcul IT. Membrii delegației române s-au arătat interesați de domeniul tehnologiilor informaționale și au venit cu inițiativa de a crea o platformă virtuale pentru instruirea specialiștilor în domeniul IT.



Ministrul Chiril Gaburici a mulțumit oamenilor de afaceri din România pentru interesul de a investi în țara noastră, reiterând că Guvernul Republicii Moldova este deschis pentru dezvoltarea de noi parteneriate.



În prezent, în Republica Moldova activează 1678 de întreprinderi cu capital românesc, statul vecin ocupând locul trei după volumul investițiilor făcute în economia națională, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.