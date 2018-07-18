Молдова заинтересована в развитии двусторонних отношений с Китаем, превратив их в качественно новое стратегическое партнерство, позволяющее расширить сотрудничество, в частности в социально-экономической и культурной областях, а также в области экономической дипломатии.



Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновский во время встречи с послом Китая в нашей стране Чжаном Инхуном.



По сообщению МИДЕИ, по словам главы молдавской дипломатии, шагом в этом направлении является начало переговоров по подписанию Соглашения о свободной торговле между Молдовой и Китаем, что позволит диверсифицировать и расширить торгово-экономические отношения.



«В этой связи молдавские власти направили китайской стороне предложение о сотрудничестве на 2018 г., чтобы продвинуть переговоры по Соглашению о свободной торговле. Следующий раунд состоится в Пекине в конце текущего месяца», - отметил Тудор Ульяновский.



Глава молдавской дипломатии также отметил, что власти Молдовы эффективно сотрудничают с правительством КНР в контексте реализации китайской инициативы экономического коридора «Шелковый путь».



«Мы считаем, что инициатива Китая имеет большое значение и возможности, и выражаем готовность принять участие в инвестиционных и инфраструктурных проектах, осуществляемых под эгидой «Шелкового пути», - сказал Тудор Ульяновский.



В контексте, посол Чжан Инхун подтвердил интерес китайских властей к углублению двусторонних отношений как за счет реализации двусторонних проектов, находящихся на стадии реализации, так и за счет инициации новых программ сотрудничества в таких областях, как: экономика, энергетика, инфраструктура, IT и др.



«Существующие правовые рамки между Китаем и Молдовой создают все предпосылки для развития и укрепления двусторонних отношений, выхода на новый уровень», - сказал китайский дипломат.



Молдова и Китай подписали 61 соглашение о сотрудничестве в различных областях: торгово-экономическое сотрудничество, взаимная защита инвестиций, избежание двойного налогообложения доходов и имущества, авиаперевозки, консульство, молодежь, образование, туризм, здравоохранение, культура и др., в том числе совместную декларацию о дальнейшем укреплении многопланового сотрудничества в XXI веке и договор о материальной помощи, предоставленной КНР.

