Tradiția organizării reuniunii ambasadorilor Republicii Moldova trebuie păstrată, iar întrunirile să fie organizate anual, în ajunul vacanței de vară, a declarat președintele Parlamentului Andrian Candu la întrevederea de astăzi cu diplomații țării noastre acreditați peste hotare.



Potrivit speakerului, dialogul autorităților cu șefii misiunilor diplomatice trebuie să continue, este nevoie de schimb de opinii și îmbunătățire a comunicării existente.



Totodată, Andrian Candu le-a vorbit ambasadorilor despre agenda legislativă, angajamentele față de partenerii de dezvoltare și sincronizarea obiectivelor și priorităților comune, stabilite de Parlament și Guvern, la începutul fiecărui an. Între acestea, președintele Parlamentului a menționat evoluțiile din sectorul financiar-bancar, pachetele de legi privind reforma sistemului judecătoresc, lupta împotriva corupției, pachetul de integritate, actele legislative din domeniul energetic, mediul de afaceri etc.



”Angajamentele europene rămân o prioritate absolută. Prioritatea Parlamentului rămâne a fi integrarea europeană a țării și respectarea angajamentelor asumate în acest proces”, a spus Andrian Candu. În context, el s-a referit la activitățile agendei Consiliului parlamentar pentru integrare europeană în realizarea Foii de parcurs privind agenda de reforme demarate și a Planului legislativ pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru 2018.



Alte subiecte abordate de speaker s-au referit la reintegrarea țării, dialogul existent cu Adunarea Populară a Găgăuziei, relațiile cu țările vecine Ucraina, România, dar și Federația Rusă. De asemenea, Andrian Candu a informat despre lansarea cooperării regionale cu Georgia și Ucraina, relațiile cu partenerii de dezvoltare – Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și UE.



La final, președintele Parlamentului a îndemnat ambasadorii să organizeze pentru cetățenii din diasporă un scrutin electoral parlamentar democratic, liber și corect.



Ambasadorii, la rândul lor, au salutat dialogul eficient care există între Parlament, corpul de deputați și funcționari cu misiunile diplomatice, au adresat întrebări și au vorbit despre problemele cu care se confruntă.



Reuniunea anuală a ambasadorilor Republicii Moldova este organizată de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, în perioada 9-11 iulie. Evenimentul are drept scop examinarea activității misiunilor diplomatice şi sporirea eficienţei acestora, realizarea politicii externe și stabilirea unor noi sarcini şi priorităţi, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.