Tinerii cu vârsta între 18-35 ani din Republica Moldova, care vor să se lanseze în domeniul afacerilor, sunt invitați să aplice la Proiectul „Joint Opportunities in Business for Youth” (JOBS4Youth), gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). JOBs for YOUTH este primul proiect destinat tinerilor din Republica Moldova și Ucraina care are ca scop extinderea, intensificarea și imbunătățirea procesului de cooperare transfrontalieră prin încurajarea și susținerea tinerilor, potențiali antreprenori din cele două țări să inițieze și să dezvolte afaceri palpabile și cu valoare adaugată pentru economiile ambelor țări.



Această inițiativă este o oportunitate benefică pentru tineri de a-și testa ideea de afacere și a beneficia de sprijin în crearea unui plan de afaceri. Totodată, viitorii antreprenori și beneficiari ai acestui proiect din Republica Moldova vor avea posibilitatea de a cunoaște semeni din Ucraina, care ulterior, ar putea fi puse bazele unor parteneriate de afaceri dintre cele două țări.



JOBs for YOUTH își propune să susțină 60 de tineri (18-35 ani) din Republica Moldova și Ucraina (Cernăuți, Odesa și Vinița) în vederea inițierii unor afaceri inovatoare, cu impact puternic transfrontalier social și economic. Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Moldova-Ucraina și implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Organizația Publică de tineret “Noua Generație a Europei” din Ucraina.

Contactați staff-ul Proiectului dacă aveți întrebări:

Pentru Moldova: scrieți la adresa de mail office@odimm.md sau apelați +373 (022) 295741;

Pentru Ucraina scrieți la adresa de mail ypo.neg@gmail.com sau apelați +380 484198108.

Termenul de completare a aplicațiilor este 31 iulie 2018. Având în vedere numărul limitat de participanți, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în calitate de implementator al Proiectului ”Joint Opportunities in Business for Youth” își rezervă dreptul de a face înscrieri numai în limita locurilor disponibile.