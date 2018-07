Comisia Electorală Centrală informează că începînd cu acest an, cetățenii Republicii Moldova, care domiciliază în localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) au posibilitatea de a se înregistra în prealabil pentru a-și anunța intenția de a vota la următoarele alegeri parlamentare.



Procedura este una opțională și are scopul de a facilita deschiderea secțiilor de votare distincte pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului, pe teritoriul Republicii Moldova aflat sub jurisdicția constituțională a autorităților publice centrale și a stabili numărul estimativ al buletinelor de vot ce urmează să fie distribuite secțiilor de votare respective.



Înregistrarea on-line poate fi efectuată pe pagina https://inregistrare.cec.md/. Cetățenii se pot înregistra și prin cerere scrisă, semnată individual sau în grup și transmisă către Comisia Electorală Centrală la adresa str. Vasile Alecsandri, 119, mun. Chișinău, MD-2012. Modelul cererii poate fi descărcat de pe următorul link.



Alegătorii se pot înregistra în prealabil pe tot parcursul anului, cu excepția ultimelor 45 de zile înainte de data scrutinului. Cel tîrziu cu 25 de zile înainte de ziua alegerilor, alegătorul poate anula înregistrarea efectuată anterior.

Potrivit CEC, începând cu 2018, alegerile parlamentare se desfășoară în baza sistemului electoral mixt, ceea ce înseamnă că 50 de deputați vor fi aleși în baza listelor de partid, în circumscripția națională, iar 51 de deputați vor fi aleși în baza circumscripțiilor uninominale, câte 1 deputat pentru fiecare circumscripție. Pe teritoriul Republicii Moldova vor fi constituite 48 de circumscripții uninominale, dintre care 2 pentru cetățenii din stânga Nistrului.