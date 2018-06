Evoluțiile economice din Republica Moldova, prioritățile pentru îmbunătățirea mediului de afaceri și oportunitățile investiționale din țara noastră au fost abordate de premierul Pavel Filip și Secretarul Adjunct al Departamentului Comerțului al SUA, Ian Steff, în cadrul unei întrevederi la Washington.



Prim-ministrul Pavel Filip a subliniat că țara noastră a înregistrat evoluții pozitive din punct de vedere economic, fiind asigurată stabilizarea economiei și a sectorului financiar-bancar. Urmare a reformelor promovate în sectorul bancar, în acest an, pe piața bancară din Moldova a venit cea mai mare bancă din România, iar săptămâna trecută, a fost semnat precontractul de vânzare a pachetului de acțiuni în banca sistemică „Moldova Agroindbank”.



Pavel Filip a punctat reformele promovate de Guvern, inclusiv acțiunile pentru facilitarea activității agenților economici, care, într-un final, au asigurat o creștere economică de 4% în 2016 și de 4,5% în 2017. În anul trecut, au fost create aproximativ 60 de mii de locuri de muncă, iar investițiile în Zonele Economice Libere au constituit 115 milioane de dolari.



„Executivul se va concentra în continuare pe identificarea unor noi surse de creștere economică, prin stimularea businessului și atragerea investițiilor”, a accentuat premierul.



La rândul său, Secretarul Adjunct Ian Steff a exprimat interesul pentru explorarea oportunităților de investiții în țara noastră, în mod special în sectorul IT, în domeniul infrastructurii, al proprietății intelectuale și al protecției drepturilor de autor. Totodată, oficialul american a prezentat o serie de programe ale Departamentului de Comerț al SUA la care pot aplica și oamenii de afaceri din țara noastră.



Pe parcursul anului trecut, volumul schimburilor comerciale dintre Republica Moldova și SUA a depășit 89 milioane de dolari, în creștere cu peste 26% față de anul 2016. Astfel, SUA se află pe locul 16 la nivel mondial printre țările partenere cu care Republica Moldova are relaţii comerciale, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.