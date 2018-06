În cadrul vizitei de lucru la Parlamentul Republicii Cehe, delegația Comisiei politică externă și integrare europeană a avut o serie de întrevederi la Senatul Cehiei și Camera Deputaților.



Din componența delegației condusă de Președinta Comisiei, Violeta Ivanov fac parte deputații Vladimir Vitiuc, Vicepreședintele Parlamentului, Adrian Lebedinschi și Alexandr Nesterovschi.



În discuții cu Președintele Camerei Deputaților, Radek Vondráček, interlocutorii au apreciat intensificarea cooperării bilaterale moldo-cehe la toate nivelurile, pronunțându-se pentru extinderea și valorificarea continuă a potențialului de cooperare, inclusiv pe filiera parlamentară.



În context, oficialul ceh a reconfirmat susținerea Republicii Moldova atât din partea Republicii Cehe, cât și din partea tuturor statelor-membre ale Grupului de la Vişegrad.



Președinta Comisiei politică externă și integrare europeană, Violeta Ivanov i-a mulțumit oficialului ceh pentru suportul constant din partea Republicii Cehe a reformelor și parcursului european al Republicii Moldova, precum și pentru susținerea Cehiei, în calitate de coautor, a Rezoluției privind retragerea trupelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova, aprobate vinerea trecută de către Adunarea Generală a ONU, care are drept scop fortificarea susținerii ONU pentru respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.



În cadrul întrevederilor cu omologii din Comitetul pentru afaceri externe, apărare și securitate și Comitetul pentru afaceri europene a Camerei Deputaților Republicii Cehe, oficialii au făcut un schimb de opinii privind preluarea bunelor practici parlamentare și experienței relevante în domeniul armonizării legislației cu cea a UE în procesul implementării Acordului de Asociere RM-UE.



Președinta Comisiei a mulțumit parlamentarilor cehi pentru asistență și sprijin acordat Parlamentului Republicii Moldova și Comisiei politică externă și integrare europeană în cadrul proiectului Twinning ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”.



Violeta Ivanov a subliniat că integrarea europeană este obiectivul prioritar pentru Republica Moldova, remarcând, în context, progresele înregistrate în implementarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere datorită unei conlucrări eficiente dintre Parlament și Guvern.



La rândul său, șeful delegației cehe, Președintele Comitetului pentru afaceri europene, Ondřej Benešík, a apreciat realizările Republicii Moldova în procesul de modernizare și reformare din ultimii ani, reconfirmând susținerea și încrederea din partea Republicii Cehe a eforturilor țării noastre pe calea integrării europene.



În discuții cu Vicepreședintele Comitetului pentru afaceri externe, apărare și securitate a Senatului Republicii Cehe, Tomáš Jirsa, care este și primarul orașului Hluboka nad Vltavou, părțile au reiterat disponibilitatea pentru promovarea consecventă a cooperării reciproce, pronunțându-se, în context, pentru extinderea și avansarea relațiilor economice moldo-cehe.



Delegația Parlamentului Republicii Moldova a încurajat participarea investitorilor și companiilor cehe în realizarea proiectelor de interes reciproc în domeniul economiei și dezvoltării regionale, precum și în activitatea Zonelor Economice Libere, Parcurilor Industriale din Republica Moldova și Parcului IT „Tekwill” care oferă condițiile atractive pentru investitori străini.



Vizita de lucru la Parlamentul Republicii Cehe a delegației Comisiei politică externă și integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova are loc în contextul preluării bunelor practici parlamentare și a schimbului de experiență între comisiile de profil din Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul Cehiei.