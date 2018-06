Masa rotundă „Oportunități economice și investiționale în Moldova”, găzduită de Asociația de Afaceri Americană-Central Europeană (ACEBA), a reunit reprezentanţi ai agențiilor federale și de stat americane în domeniul comerțului, ai companiilor, ai partenerilor de dezvoltare și ai instituțiilor financiare internaționale.



În mesajul de salut adresat participanţilor la eveniment, premierul Pavel Filip a declarat că angajarea Guvernului în procesul complex de implementare a reformelor are menirea să asigure un climat investițional stabil și atractiv pentru investitorii străini. „Suntem un Guvern pro-business și ne dorim să avem cât mai multe investiții străine pentru a putea face investiții sociale. Primele reforme ale Executivului au fost focusate anume pe îmbunătățirea mediului de afaceri”, a spus Pavel Filip.



Printre aceste reforme premierul a menționat micșorarea numărului de instituții cu funcții de control, controalele devenind predictibile și transparente, reducerea actelor permisive și oferirea acestora prin intermediul ghișeului unic, micșorarea rapoartelor prezentate structurilor de stat și modificarea Codului muncii.



Prim-ministrul a invitat companiile americane să participe la privatizarea întreprinderilor de stat, între care SA „Moldtelecom”, SA „Air Moldova” și două rețele de distribuție a energiei electrice, precum și să investească în sectorul financiar-bancar.



Totodată, companiile americane pot lansa afaceri în cele 7 Zone Economice Libere și în primul parc IT din Moldova, unde impozitul unic de 7% pentru rezidenții parcului este unul foarte atractiv, iar industria IT se dezvoltă cu ritmuri rapide și creează o valoare adăugată înaltă.



„Crearea primului Parc IT este un proiect de suflet pentru mine, pe care l-am promovat fiind ministru al Tehnologiei Informației și Comunicațiilor. În prezent, în acest parc deja activează 206 de companii IT”, a precizat prim-ministrul.



Reformele promovate de Guvern au dat rezultate, asigurând o creștere economică de 4% în 2016 și de 4,5% în 2017. Doar anul trecut au fost create aproximativ 60 de mii de locuri de muncă, iar anul acesta, încasările la buget au sporit cu 30 la sută.



Pavel Filip a accentuat că la baza programului de guvernare stau Acordul de Asociere cu UE și Acordul de Liber Schimb. În același timp, țara noastră are un Acord de comerț liber și cu CSI. Producția din țara noastră poate fi exportată fără taxe și în Vest, și în Est.



Reprezentanții companiilor americane s-au arătat interesați de potențialul economic al Republicii Moldova și au declarat că vor studia posibilitățile de a face investiții în țara noastră.



În prezent, în Republica Moldova activează peste 400 de întreprinderi cu capital american. După valoarea capitalului investit, SUA ocupă locul 6 printre țările partenere ale Republicii Moldova.



Asociația de Afaceri Americană-Central Europeană este o platformă de discuții sub umbrela Camerei de Comerț Americane, care oferă oportunități adiționale pentru dezvoltarea comerțului reciproc și lansarea unor proiecte investiționale între SUA și statele din Europa Centrală. Aceasta reunește 14 țări: Republica Moldova, România, Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia și Ungaria.