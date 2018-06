Oportunitățile investiționale ale Republicii Moldova au fost discutate de ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, cu directorul general al companiei Mitsubishi Corporation, Kiev, Kohei Tagawa, și expertul Andrew Sophischenko.



Chiril Gaburici a prezentat acțiunile și reformele promovate de Ministerul Economiei și Infrastructurii pentru a facilita activitatea comunității de business, cum ar fi reducerea numărului de acte permisive și optimizarea numărului de entități cu funcții de control. Ministrul a vorbit despre acordarea facilităților pentru investitori pe platforma ZEL-urilor, parcurilor industriale și parcului IT, subvenționarea creării locurilor de muncă, precum și stimularea dezvoltării afacerilor în țara noastră.



„Întreprindem pași concreți, pentru ca mediul de afaceri să se dezvolte, iar investitorii străini să vină în ţara noastră. Vă încurajăm să beneficiați de oportunităților zonelor economice libere din țara noastră, parcurilor industriale și parcului IT din Republica Moldova, care oferă condiții atractive pentru investitorii străini. Renumiți jucători internaționali, cum ar fi Draexlmaier, Gebauer & Griller, Fujikura, Sumitomo sau Coroplast au ales Moldova ca destinație pentru investiții și ne bucurăm că își extind afacerile și reinvestesc dividendele în țara noastră”, a menționat ministrul Economiei și Infrastructurii.



Reprezentanții Mitsubishi Corporation au fost impresionați de istoriile de succes ale celor mai mari companii internaționale pe teritoriul Republicii Moldova și au manifestat interes față de sectoarele automotive, IT și agricultură.



În context, ministrul Chiril Gaburici a menționat că pe parcursul ultimilor ani industria automotive a devenit unul dintre sectoarele cele mai dinamice din țara noastră, atât ca volum de investiții atrase, cât și ca număr de locuri de muncă create. Anul trecut producția industrială în sector a crescut cu 43 la sută, iar exporturile cu 37%. În prezent, în Republica Moldova circa 20 de companii activează în sectorul automotive, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.



La final, Chiril Gaburici a reiterat că Ministerul Economiei și Infrastructurii va acorda suportul necesar companiei Mitsubishi Corporation la dezvoltarea proiectelor investiționale în Republica Moldova.