Susținem Republica Moldova în efortul de a continua calea reformelor asumate de autoritățile de la Chișinău și suntem dispuși de a acorda tot sprijinul necesar în acest proces. Declarația a fost făcută de deputatul conservator, președintele grupului parlamentar de prietenie cu Moldova, John Whittingdale, în cadrul întrevederii cu Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, aflat într-o vizită de lucru în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în perioada 17 – 20 iunie, curent.



În cadrul dialogului, membrii delegației Republicii Moldova și grupului APPGM, au făcut un schimb de opinii privind stadiul actual al relațiilor moldo-britanice și evoluțiile acestora după Brexit, soluțiile de impulsionare a dialogului politic între două state, cooperării bilaterale în diferite domenii, etc. În context, deputații britanici au accentuat interesul în intensificarea dialogului interparlamentar, comunicând că urmăresc evoluțiile din Republica Moldova după schimbările aprobate în Codul Electoral, exprimându-ți intenția de a participa în calitate de observatori la alegerile parlamentare din acest an.



Un subiect aparte al discuțiilor l-a constituit problematica diferendului transnistrean și măsurile întreprinse de autoritățile naționale în procesul de reglementare pașnică a acestuia. Membrii grupului APPGM au reiterat suportul necondiționat pentru Republica Moldova în acest proces, respectând principiul suveranității și integrității teritoriale a țării.



Șeful diplomației moldovenești a propus deputaților britanic crearea unei platforme parlamentare comune pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale între Republica Moldova și Regatul Unit, care va avea drept scop promovarea colaborării dintre două state reieșind din perspectiva intrării în vigoare a Brexit-ului.



Potrivit MAEIE, participanții la reuniune au discutat și alte subiecte de actualitate în relațiile bilaterale, inclusiv cooperarea economică și investiționala, consolidarea instituțiilor democratice, regimul de călătorii, activitatea diasporei moldovenești în Marea Britanie, etc.