Urmare a discuțiilor avute ieri cu protestatarii nemulțumiți de scumpirea prețurilor la benzină și motorină, astăzi pe platforma Ministerului Economiei și Infrastructurii au fost organizate discuții cu reprezentanții ANRE, APCSP și un grup reprezentativ desemnat de protestatari.



Ministrul Chiril Gaburici a propus organizarea unui grup de lucru care va examina toate propunerile venite din partea cetățenilor și ale autorităților privind calitatea și prețurile la carburanți. Din grupul de lucru vor face parte reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP), experți, precum și persoane delegate de cetățenii nemulțumiți de scumpirea și calitatea carburanților.



„Mă bucur că am reușit să oferim această platformă de comunicare, pentru transparentizarea procesului și o mai mare claritate în ceea ce privește formarea prețurilor la produsele petroliere. Propun să se inițieze un grup de lucru, care să analizeze toate inițiativele ce țin de stabilirea prețului la carburanți și calitatea acestora. Ministerul Economiei și Infrastructurii va analiza legislația din domeniu și, dacă va fi necesar, va veni cu propuneri către Legislativ de modificare a acesteia”, a punctat Chiril Gaburici.



În cadrul discuțiilor, reprezentanții ANRE au explicat detaliat metodologia de formare a prețurilor la carburanți. Potrivit lor, acestea se stabilesc în baza cotației barilului de petrol la bursele internaționale, ratelor de schimb valutar, TVA, accizelor și marjei comerciale specifice. S-a convenit ca reprezentanții desemnați de protestatari să efectueze propriile calcule în baza datelor oferite de ANRE și să vină cu propuneri concrete de modificare a Metodologiei de formare a prețurilor la carburanți. De asemenea, aceștia au fost îndemnați să delege persoane care să-i reprezinte și să se implice în activitățile grupului de lucru, inclusiv la elaborarea altor propuneri de modificări a legislației din domeniu.



Referindu-se la calitatea carburanților, ministrul a informat reprezentanții protestatarilor că se lucrează la modificarea cadrului normativ în acest sens. Potrivit lui Chiril Gaburici, în data de 5 iunie, Guvernul a aprobat modificări la Legea produselor petroliere, care prevăd stabilirea unui sistem de monitorizare a calității combustibililor în Republica Moldova în conformitate cu Directiva 98/70/EC a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea benzinei și motorinei. De asemenea, până la sfârșitul lunii august, urmează să fie aprobate modificări la mai multe regulamente ce țin de transportarea, depozitarea și comercializarea produselor petroliere, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.



„La Ministerul Economiei și Infrastructurii se muncește de luni bune la capitolul calității benzinei și motorinei. Am studiat standardele europene, am elaborat mecanisme care vor asigura calitatea carburanților. Ne propunem ca, până la sfârșitul lunii august, să avem cadrul legal pregătit, astfel încât să putem efectua controlul calității carburanților atât la vamă, cât și la punctele de distribuție a acestora. Este important că deja vom putea compara produsele. Vă asigurăm că nu va fi diferență de calitate la carburanți, pentru că se vor face verificări și la vamă, și la punctele de distribuire a acestora”, a precizat Chiril Gaburici.



De asemenea, Chiril Gaburici a îndemnat cetățenii să sesizeze instituțiile responsabile atunci când depistează nereguli. „Una dintre prioritățile Ministerului este să creștem competitivitatea pe piața petrolieră, pentru că astfel cetățenii vor avea acces la produse și servicii de calitate în stațiile peco. Vă îndemn să sesizați instituțiile responsabile despre neconformitățile depistate la stațiile de alimentare. Rog colegii de la APCSP să se implice imediat și să soluționeze petițiile venite de la șoferi, care s-au ales cu mașinile defectate din cauza calității carburanților. Contez și în continuare pe deschidere, colaborare și dialog constructiv”, a subliniat ministrul Economiei și Infrastructurii.