„Interesul Japoniei de a oferi echipamente de înaltă calitate și a identifica parteneri de colaborare, denotă credibilitatea reformelor guvernamentale și dovada că Moldova este orientată spre dezvoltarea mediului de afaceri și atragerea investițiilor străine în țară noastră”. Afirmația a fost făcută astăzi de Iulia Costin, Secretar general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, la deschiderea panelului Ziua Japoniei din cadrul evenimentului „Moldova Automotive Days 2018”.



Totodată, Iulia Costin a participat și la deschiderea Laboratorului metrologic de măsurat la Universitatea Tehnică din Moldova (UTM), unde compania japoneză Mitutoyo a donat o mașină de măsurat în coordonate, manuală, tip Crysta Plus M443. Mașina realizează măsurări cu pas digital de 0.0005mm și acuratețe de (3.0+4L/1000) μm, și este considerată de specialiștii din domeniu drept una dintre cele mai performante și eficiente mașini din această categorie. De asemenea, compania Mitutoyo a donat un calculator pe care rulează MCOSMOS, un software de înaltă performanță, utilizat pentru măsurarea și analiza elementelor geometrice ale pieselor fabricate. Specialiștii companiei Mitutoyo și-au asumat instalarea și calibrarea mașinii, precum șiinstruirea cadrelor didactice care vor utiliza acest echipament.



Secretarul general de stat a mulțumit partenerilor japonezi pentru echipamentele de înaltă calitate oferite UTM, în valoare de circa 15 mii de euro, dar și pentru asistența tehnică necesară instruirii cadrelor didactice care vor utiliza acest echipament. „Acest utilaj va servi drept suport și pentru mediul de afaceri, pentru măsurări de înaltă precizie, iar colaborarea dintre mediul academic, instituțiile guvernamentale și antreprenori va deschide noi posibilități de utilizare a tehnologiilor moderne de ultimă generație, noi posibilități de parteneriate de investiții moldo-japoneze avantajoase, de formare a cadrelor performante și crearea noilor locuri de muncă”, a subliniat Iulia Costin.



Potrivit Ministerului Economiei și Infrastructurii, Shingeyuki Sasaki, președintele Mitutoyo Europe, a menționat că Moldova a înregistrat rezultate economice palpabile, în special în dezvoltarea industriei IT, telecomunicații, automotive și prelucrarea utilajului.De asemenea, președintele Mitutoyo a notat că Japonia este interesată să dezvolte parteneriate cu Republica Moldova, care oferă oportunități investiționale atractive și concurență loială.



În cadrul Zilei Japoniei s-a desfășurat și Forumul B2B, unde circa 40 de companii autohtone și șapte companii japoneze au negociat și identificat parteneri de colaborare, posibilități de dezvoltare a unei afaceri, precum și oportunități bilaterale investiționale în domeniul IT, telecomunicații, automotive.