Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a participat astăzi, împreună cu omologul său din România, Dănuț Andrușcă, la Forumul „Excelență în Business”. Evenimentul este la a doua ediție și are scopul de a promova investițiile în Republica Moldova, precum și de a implica activ businessul în dezvoltarea colaborării reciproc avantajoase dintre ambele state.



„Forumul „Excelență în Business” este o dovadă de colaborare și de lucru intens între Guvernele Republicii Moldova și României, în special pe dimensiunea economică. În Republica Moldova activează 1678 de companii cu capital românesc în valoare de circa 1,2 miliarde de lei. Astfel, România este pe locul trei după volumul de investiții în țara noastră. Este foarte important ca agenții economici din România să se regăsească în zonele economice libere, parcurile industriale și parcurile IT. Încurajez companiile din România să participe la procesul de privatizare care are loc în Republica Moldova. Muncim împreună cu colegii din România la un proiect foarte important pentru Guvernul Republicii Moldova, foarte important pentru țară – gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău”, a punctat Chiril Gaburici, la deschiderea Forumului. De asemenea, ministrul a anunțat că în toamna acestui va avea loc cea de-a XI-a sesiune a Comisiei interguvernamentale moldo-române de cooperare economică.



La rândul său, ministrul Economiei al României a reiterat interesul și disponibilitatea companiilor românești, dar și a celor străine care activează pe teritoriul României, de a investi în Republica Moldova. „Atât România, cât și Republica Moldova au un mare potențial economic care trebuie valorificat. Acest eveniment este o dovadă de înfrățire economică. Avem nevoie și ne dorim o cooperare economică cât mai strânsă cu Republica Moldova. Guvernele noastre sunt ferm hotărâte să consolideze relațiile”, a subliniat Dănuț Andrușcă.



La Forumul „Excelență în Business” au participat reprezentanți ai Camerei Bilaterale de Comerț și Industrie Republica Moldova – România, Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova, companiei Transgaz. Participanții au discutat aspectele colaborării bilaterale în diferite domenii, inclusiv comerț, industrie, energetică, transporturi, tehnologii informaționale, agricultură, turism etc.



Potrivit Ministerului Economiei și Infrastructurii, cei doi miniștri și reprezentanții companiei Transgaz România au avut o întrevedere, în cadrul căreia au discutat despre progresele înregistrate la construcția conductei de gaz Ungheni-Chișinău, etapele ce urmează și termenii de realizare.



„Mă bucur să văd evoluția proiectului gazoductului Ungheni-Chișinău. La sfârșitul verii vom fi deja pe șantier și vom munci”, a menționat ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici.