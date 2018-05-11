Внедренные правительством Молдовы реформы и меры для стимулирования экономики позволили добиться в 2017 г. экономического роста на уровне 4,5%.



Об этом заявил премьер-министр Павел Филип, представляя в парламента отчет о деятельности правительства в прошлом году. «В 2016 г. нам удалось добиться экономической стабильности, в 2017 г. мы заложили основу некоторых процессов реформирования, а в 2018 г. начнем строить. В прямом и переносном смысле. Пришло время больших и быстрых шагов, чтобы люди ощутили улучшения в повседневной жизни»,- отметил премьер-министр.



Павел Филип провел обзор самых важных реформ: реформа центральной публичной власти, создание Агентства государственных услуг, где граждане, посредством «единого окна», могут воспользоваться тысячью государственных услуг, а также все реформы в сфере улучшения делового климата.



Он отметил, что в итоге в прошлом году был получен экономический рост в 4,5%. Средняя зарплата увеличилась на 12% до 5,7 тыс. леев, а в этом году она превысила уже 6 тыс. леев.



«Да, мы знаем, что ситуация еще далека от желаемой. Но данные показывают, что экономика восстанавливается», - сказал Павел Филип. Он напомнил, что в 2017 г. молдавский экспорт вырос почти на 20%. Из общего объема экспорта 65% поступают в страны Европейского союза. Только за первые три месяца этого года экспорт вырос на треть. «Эта положительная динамика позволила нам просить Евросоюз увеличить квоты на экспорт столового винограда, слив и черешни на европейский рынок», - сказал премьер.

Он указал на то, что в прошлом году производство сельскохозяйственной продукции увеличилось на 8,6%. Власти поддержали фермеров, а Фонд субсидий достиг 900 млн. леев, увеличившись на 200 млн. леев. «Эта поддержка, а также внедрение современных технологий дали урожай. У нас рекордное производство пшеницы за последний год, в среднем 4 тонны на гектар, а на севере урожай превысил даже 6 тонн. Такие результаты не были зарегистрированы в нашей стране с 1990 года», - сказал премьер.



Он отметил, что важное внимание было уделено властями сектору IT, который создает самую высокую зарплату по экономике в среднем 17 тыс. леев, что побуждает молодых людей оставаться дома и работать в национальной экономике. «Мы создали первый виртуальный IT-парк, в котором уже зарегистрировалось 170 компаний-резидентов, объем продажами планируется в сумме 1,4 млрд. леев в 2018 г. Политики и инициативы правительства, введение единого налога в размере 7% от продаж, а также упрощенный механизм отчетности сгенеририровали рост экспорта сектора ИКТ в прошлом году почти на 60%. В 2017 г. Центр Tekwill в Кишиневе подготовил около 8 тыс. человек, а в 2019 г. мы можем иметь Центр Tekwill в Бельцах, а вскоре еще один - в Кагуле.



Павел Филип отметил, что инвестиции в Свободные экономические зоны Молдовы в 2017 г. составили $115 млн., а число сотрудников в СЭЗ выросло на 65%. В целом по экономике в прошлом году было создано почти 60 тыс. новых рабочих мест. «Чтобы привлечь новые инвестиции, мы решили предоставить инвесторам субсидии в размере 40 тыс. леев за каждое новое рабочее место», - отметил Павел Филип.



По его словам, еще многое еще предстоит сделать для того, чтобы бизнесмены чувствовали себя более комфортно в Молдове. «Мы это знаем. В то же время мы знаем, что нам нужна сильная деловая среда для развития страны, чтобы максимально использовать двигатели национальной экономики. И мы также знаем, что инвесторы не приходят туда, где нет верховенства закона и демократических институтов», - подчеркнул премьер.



Он отмеил, что все положительные сдвиги позволили увеличить финансирование социальных программ и здравоохранения. В контексте была отмечена успешная реализация пенсионной реформы, увеличение ряда пенсий и пособий, а также изменения в системе здравоохранения, повышение качества медицинских услуг.



Павел Филип рассказал и о более масштабных проектах – программе «Первый дом», программе «Хорошие дороги для Молдовы» и запуске Службы 112. Все они касаются непосредственно интересов граждан.