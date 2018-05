”Odată început proiectul trebuie să creștem viteza pentru ca oamenii să poată cât mai curând să se bucure de beneficiile tichetelor de masă”, a declarat președintele Parlamentului Andrian Candu la întâlnirea cu operatorii tichetelor de masă.



Părțile au discutat despre stadiul de pregătire pentru operarea sistemului tichetelor de masă. Cei doi operatori Up și Edenred au anunțat că sunt pregătiți și au o cooperare bună cu viitorii parteneri. Ei au mulțumit președintelui Parlamentului Andrian Candu, autorul legii, pentru cadrul legislativ conform standardelor internaționale și deschiderea autorităților pentru implementarea sistemului tichetelor de masă.



La rândul său, președintele Parlamentului a mulțumit operatorilor pentru că au intrat pe piața din Republica Moldova și s-a arătat sigură că până la sfârșitul anului numărul beneficiarilor de tichete de masă va crește progresiv. Potrivit lui Andrian Candu, acest instrument urmează nu doar să fie suport pentru angajații din țară, dar și să reducă treptat practica salariilor în plic.



”Up Moldova este gata astăzi să emită tichetele de masa. Observăm o așteptare și o impaciență din partea tuturor actorilor în teren. Multe întreprinderi au deja promis sau negociat cu angajații acest beneficiu extrasalarial. Sute de mici comercianți și marele rețele de magazine fac parte din rețeaua de acceptare și așteaptă acest flux suplimentar în cifra lor de afacere”, a menționat Veselin Penchev, director relații publice pentru Eurasia, Group Up.



”Edenred este pregătită să emită tichete de masă pe suport clasic, de hârtie, urmând ca în scurt timp să introducă în portofoliul de produse și tichetele de masă pe card. Echipa locală a început procesul de prevânzare dezvoltând o rețea de acceptare de peste 750 de locații unde beneficiarii de tichete vor putea să le utilizeze”, a spus Dana Sintejudean, director general Edenred România și Republica Moldova.



La întrevedere au fost discutate aspecte tehnice de implementare a sistemului și soluții pentru ca tichetele de masă să fie eliberate în cel mai scurt timp.



Amintim că proiectul de lege despre tichetele de masă, elaborat de președintele Parlamentului, are drept scop motivarea salariaților, creșterea veniturilor angajaților, asigurarea unei alimentații calitative și stimularea economiei. Tichetele pot fi utilizate doar cu scopul de a cumpăra produse alimentare, excluzând băuturile alcoolice și articolele de tutun, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.