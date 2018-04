Centrele de date în sectorul public vor fi consolidate, iar administrarea sistemelor informaționale de stat - eficientizată. În acest scop, va fi creată Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, prin reorganizarea Întreprinderii de Stat „Centrul de Telecomunicații Speciale”. Noua entitate va absorbi și Întreprinderea de Stat „Centrul Informațional Agricol”.



Serviciul va gestiona infrastructura guvernamentală de reţele informaţionale şi de centre de date, va asigura securitatea cibernetică și va reprezenta autoritatea de certificare a cheilor publice pentru sectorul guvernamental.



Noua instituție publică va prelua platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) şi o va extinde prin consolidarea centrelor de date, astfel asigurând o aliniere a acestora la cerințele europene de securitate. În conlucrare cu posesorii sistemelor informaţionale de stat, serviciul va asigura migrarea sistemelor în platforma MCloud şi va prelua administrarea tehnică a acestora, aplicând proceduri unificate de administrare și de asigurare a calității.



Aceste măsuri vor contribui la depășirea mai multor probleme cu care se confruntă autoritățile publice, precum lipsa cadrelor calificate în domeniul IT și insuficiența infrastructurii necesare pentru asigurarea unui nivel bun de performanță și de securitate a sistemelor IT.



„Având foarte multe centre de prelucrare a datelor este mult mai complicat să asiguri o securitate cibernetică înaltă. Concentrând toate instituţiile pe un server sau pe platforma MCloud pe care o avem acum, desigur că este mult mai simplu. Și, în primul rând, costurile vor fi mult mai mici, în al doilea rând, vom asigura securitatea cibernetică”, a declarat premierul Pavel Filip.



Pe dimensiunea dezvoltării sistemelor informaționale de stat, este prevăzută consolidarea capacităților de management al proiectelor, de analiză și proiectare, dar și de asigurare a calității soluțiilor IT. Instituția publică „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)” va fi redenumită în Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică din Moldova”. Agenția va promova în continuare inovațiile tehnologice în Guvern și modernizarea serviciilor publice.



Modificările au loc în contextul realizării Strategiei privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020 și a Strategiei naționale de dezvoltare a societății informaționale „Moldova 2020”, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.