Executivul a aprobat astăzi modificările și completările în unele hotărâri ale Guvernului privind activitatea de reglementare tehnică pentru introducerea pe piață a produselor industriale.



Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a menționat că proiectul Hotărârii de Guvern are drept scop alinierea prevederilor Reglementărilor tehnice naționale la acquis-ul european. „Ținând cont de ultimele modificări și completări efectuate în actele normative în domeniu, vor fi actualizate și stabilite noi prevederi cadru, referitor la utilizarea marcajului de conformitate SM, pentru perioada tranzitorie, până la data intrării în vigoare a Acordului privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale, ori până la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a precizat ministrul Economiei și Infrastructurii.



Astfel, se modifică unele reglementări tehnice pentru produsele industriale, în special pentru mașinile industriale și instalațiile pe cablu care transportă persoane punerea, dar și pentru punerea la dispoziție pe piață a recipientelor simple sub presiune, a mijloacelor de măsurare, a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor limite de tensiune, a echipamentelor privind siguranța jucăriilor, a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși etc.



Proiectul are ca obiectiv evitarea interpretărilor eronate ce țin de activitatea organismelor de evaluare a conformității și procedurii de recunoaștere în vederea notificării a acestora. „În scopul de a evita crearea barierelor tehnice și a asigura îndeplinirea angajamentelor ce reiese din Acordul cu privire la Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, modificările propuse vin să elimine discordanțele dintre Reglementările tehnice naționale și documentele europene”, a mai adăugat Chiril Gaburici.