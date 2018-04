”Republica Moldova este angajată în promovarea și asigurarea siguranței rutiere. Conștientizăm problema în toată complexitatea ei, precum și consecințele pe care aceasta le comportă pentru țară. Toate proiectele noi de infrastructură trebuie să conțină noile criterii de siguranță rutieră”, a declarat astăzi Președintele Parlamentului Andrian Candu la tribuna ONU, în cadrul Reuniunii Adunării Generale a ONU privind siguranța rutieră.



Andrian Candu, în discursul său, a subliniat măsurile întreprinse pentru a reduce numărul victimelor în trafic, precum și importanța măsurilor de prevenire inclusiv prin instrumente legislative, standarde în infrastructura rutieră și educație.



”Numărul victimelor accidentelor rutiere poate fi scăzut și familii intacte așteptate acasă dacă vom ține cont de noile cerințe ale siguranței rutiere, proiectele de infrastructură, dar și educația corectă a tuturor participanților la trafic – de la persoanele care conduc auto, la copii, fiecare necesită o bună cunoaștere a regulilor și obligativitatea respectării lor. Astfel, vom putea diminua cazuri fatale și accidente rutiere ce ne afectează zilnic. Parlamentul, Guvernul și societatea civilă vor continua eforturi conjugate, împreună cu partenerii internaționali pentru asigurarea unei infrastructuri rutiere sigure și pentru creșterea siguranței oamenilor”, a spus președintele Parlamentului.



Andrian Candu a vorbit despre Programul ”Drumuri bune pentru Moldova”, lansat în ianuarie curent, campania de informare ”În brațe nu-i în siguranță”, promovată de președintele Parlamentului pentru încurajarea transportului copiilor în scaune auto, precum și platforma parlamentară creată pentru asigurarea implementării celor mai bune practici internaționale și a standardelor UE în tot complexul de măsuri care vizează securitatea rutieră.



În calitate de ambasador al securității rutiere, desemnat de Eastern Alliance for Safe and Sustanable Transport, precum și de președinte de Parlament, Andrian Candu a subliniat necesitatea bunei cooperări și a eforturilor comune în promovarea obiectivului global de reducere a numărului de răniți și morți în accidente rutiere.



Programul președintelui include, de asemenea, întrevedere cu Amina Mohammed, Secretar General adjunct ONU. Totodată, Speakerul Candu va participarea la Conferința parlamentară globală a Rețelei parlamentare a Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional, la Washington DC. Președintele va avea întrevederi la Congresul SUA, USAID, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și US Treasury (ministerul finanțelor SUA) și la Departamentul de Stat SUA, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.