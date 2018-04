Președintele Parlamentului Andrian Candu efectuează o vizită în SUA, în perioada 11-19 aprilie 2018. Speakerul va ține un discurs la Reuniunea Adunării Generale a ONU privind siguranța rutieră despre măsurile întreprinse pentru a reduce numărul victimelor în trafic, precum și importanța măsurilor de prevenire, inclusiv prin instrumente legislative, standarde în infrastructura rutieră și educație. Aceste subiecte au fost recent abordate într-o ședință convocată la Parlament de Andrian Candu cu responsabilii din Guvern, partenerii străini și societatea civilă.



În calitate de ambasador al securității rutiere, desemnat de Eastern Alliance for Safe and Sustanable Transport, precum și de președinte de Parlament, Andrian Candu va participa la Washington la Conferința parlamentară globală a Rețelei parlamentare a Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional. La reuniune parlamentari de pe toate continentele vor stabili agenda de acțiuni pentru anul curent.



De asemenea, președintele Parlamentului va avea întrevederi cu Amina Mohammed, Secretar General adjunct ONU. La Washington, președintele va avea întrevederi la Congresul SUA, USAID, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și US Treasury (ministerul finanțelor SUA) și la Departamentul de Stat SUA, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.