Parlamentul a găzduit, astăzi, cea de-a VI-a Reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE - Republica Moldova. La ședința de lucru, coprezidată de deputatul Eugen Carpov și de eurodeputatul Andi Cristea, au participat președintele Parlamentului Andrian Candu, eurodeputați și parlamentari din Republica Moldova, reprezentanți ai instituțiilor europene și ai Platformei societății civile.



În deschiderea reuniunii, președintele Parlamentului Andrian Candu a menționat importanța acestei platforme în ținerea pulsului pe evenimentele majore, legate de relația UE – Republica Moldova. Totodată, speakerul a vorbit despre activitatea Consiliului Parlamentar pentru Integrare Europeană. În context, Andrian Candu a spus că, recent, pe această platformă a fost aprobat primul Raport de progres privind activitățile Parlamentului Republicii Moldova în procesul de integrare europeană.



”60 de acte legislative de transpunere a legislației Uniunii Europene aprobate este o realizare în implementarea Acordului de Asociere de către Parlament. Desigur, la fel de mult contează și implementarea legilor”, a menționat Președintele Legislativului. Potrivit lui, Biroul permanent a aprobat noua metodologie ex-post de analiză a impactului implementării legilor, mecanism care se va face cu implicarea societății civile în procesul de selectare a legilor supuse controlului parlamentar.



Copreședintele din partea Parlamentului Republicii Moldova, Eugen Carpov a apreciat menținerea Moldovei în lista țărilor prioritare care beneficiază de suport din partea Parlamentului European. ”Aceasta permite dezvoltarea capacităților instituționale în procesul de asigurare a armonizării legislației Republicii Moldova la aquis-ul comunitar, promovarea unui dialog constant cu autoritățile publice centrale și locale, precum și eficientizarea interacțiunii cu societatea civilă și instituțiile mass-media”, a declarat deputatul.



La rândul său, eurodeputatul Andi Cristea a calificat reuniunea ca fiind una de bilanț în ajunul încheierii mandatului actualului Legislativ. Oficialul a enumerat printre cele mai importante acțiuni realizate ratificarea Acordului de Asociere, creșterea cotelor de export în UE, asistența macrofinanciară acordată etc. De asemenea, eurodeputatul a salutat inițiativa organizării la Chișinău a primei Conferințe interparlamentare de nivel înalt „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocările de securitate curente”.





Agenda reuniunii a cuprins subiecte ce țin de stadiul de implementare a Planului Național de Acțiuni, cooperarea cu societatea civilă în privința implementării Acordului de Asociere, situația actuală din sistemul bancar, îmbunătățirea climatului de afaceri sau starea de lucruri în reforma justiției și administrației publice, lupta împotriva corupției, îmbunătățirea climatului de afaceri, domeniul libertății mass-media și reforma audiovizualului.



Totodată, discuțiile au vizat asistența Uniunii Europene pentru țara noastră, inclusiv monitorizarea Declarației comune a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei Europene privind asistența macrofinanciară acordată Republicii Moldova.



La sfârșitul ședinței, participanții celei de-a VI-a Reuniuni au adoptat Declarația finală și recomandările Comitetului Parlamentar de Asociere UE – Republica Moldova.



Comitetul Parlamentar de Asociere UE – Republica Moldova exercită controlul parlamentar asupra implementării Acordului de Asociere și reprezintă un forum de dezbateri și schimb de opinii într-un vast spectru de domenii, precum buna guvernare, justiție, protecția drepturilor omului, cooperarea economică și integrarea comercială, libertatea de exprimare etc. Comitetul este prezidat de către un reprezentant al Parlamentului Republicii Moldova și un reprezentant al Parlamentului European. În prezent, Copreședinți ai Comitetului sunt Eugen Carpov, din partea Parlamentului Republicii Moldova și Andi Cristea, din partea Parlamentului European, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.