Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind cooperarea economică și tehnică, semnat la Dubai, la 30 ianuarie 2018. Potrivit ministrului Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, scopul principal al documentului constă în fortificarea relațiilor economice bilaterale și stabilirea unor noi domenii de cooperare între ambele țări.



Astfel, Acordul va permite instituirea Comisiei interguvernamentale de colaborare economică și tehnică. Prin intermediul Comisiei se va contribui la dezvoltarea și consolidarea cooperării economice și tehnice între Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite, ceea ce va asigura intensificarea și diversificarea relațiilor bilaterale în domeniile financiar-bancar, comerț bilateral, investiții, industrie, turism, agricultură, infrastructură, construcții, tehnologii informaționale, transport, energie, sectorul întreprinderilor mici și mijlocii etc.



De asemenea, autoritățile din cele două țări urmează să informeze oamenii de afaceri despre oportunitățile de cooperare, legislația și programele economice din cele două state. Totodată, va fi încurajată participarea întreprinzătorilor la târguri, expoziții și alte evenimente de promovare, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.



Ministrul Chiril Gaburici a menționat că Republica Moldova are semnate 30 de astfel de acorduri, fiind instituite 28 de comisii interguvernamentale de colaborare economică, care facilitează dialogul bilateral cu mai multe țări și parteneri strategici, cum ar fi România, Ucraina, Belarus, Statele Unite ale Americii, țările baltice, Republica Turcia etc.