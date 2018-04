Oportunitățile de colaborare în domeniile prioritare ale Republicii Moldova, atragerea asistenței finanțare pentru dezvoltarea competitivității și activității sectorului privat au fost subiectele discutate astăzi de ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, cu directorul de țară al Corporației Internaționale Financiare (IFC), Jason Brett Pellmar.



Ministrul Economiei și Infrastructurii a mulțumit IFC pentru sprijinul acordat Republicii Moldova pe parcursul perioadei de când este membru al acesteia. Ministrul Gaburici a accentuat că „investițiile acordate în cadrul proiectelor implementate în țara noastră au facilitat dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, sectorul agro-business și cel al telecomunicațiilor, au contribuit la îmbunătățirea climatului investiționalși crearea mai multor locuri de muncă”.



De asemenea, Chiril Gaburici a prezentat obiectivele Ministerului Economiei și Infrastructurii privind modernizarea economiei naționale, atragerea investitorilor și dezvoltarea sectorului antreprenorial. Printre domeniile prioritare, ministrul a menționat infrastructura drumurilor, sectoarele energetic, telecomunicații, tehnologia informației, automotive. În context, ministrul Economiei și Infrastructurii a vorbit și despre succesul primului parc IT din Moldova - o platformă care oferă facilități și oportunități de lansare și dezvoltare a afacerilor IT.



„Obiectivele pe care ni le-am propus sunt pentru a îmbunătăți mediul de reglementare a activității de întreprinzător, pentru a avea acces pe piața internă și externă, prin sporirea competitivității și facilitarea exportului, precum și creșterea nivelului de protecție a investițiilor. Mizăm pe suportul și implicarea IFC pentru sprijinirea și încurajarea întreprinderilor productive private, ceea ce va asigura o creștere a economiei Republicii Moldova”, a notat Chiril Gaburici.



Reprezentanții IFC au menționat că sunt deschiși să susțină în continuare sectorul privat, pentru ca antreprenorii să fie mai competitivi și să asigure un mediu investițional favorabil. De asemenea, Corporația și-a reiterat sprijinul în realizarea reformelor instituționale și negocierea acordurilor de liber schimb cu țările europene. Oficialii au menționat că IFC are o experiență vastă în domeniul dezvoltării sectorului privat, infrastructurii drumurilor și asigurarea securității sectorului energetic și, astfel, ar putea oferi asistență tehnică pentru dezvoltarea acestor sectoare.



Republica Moldova a devenit membru al IFC în 1995. Până în prezent, Corporația Internațională Financiară a investit în țara noastră 259 de milioane dolari în 24 proiecte din diferite sectoare, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.