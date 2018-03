Peste 50 de angajatori participă marți și miercuri, 27-28 martie, intre orele 10:00 - 17:00, la Târgul de Cariere Chișinău. Evenimentul se desfășoară la Palatul Național “Nicolae Sulac” și se adresează atât persoanelor cu mai puțină experiență, cât și celor ce au dobândit cunoștințe solide în diferite domenii de activitate.



Locuri de muncă se găsesc în domenii precum Servicii & BPO, Auto & Automotive, Retail, IT & Software, Financiar, Industria Alimentară, Asigurări, Recrutare, Contabilitate & Audit, Bănci, Turism, Consultanță, Producție & Tehnică, Telecom și multe altele.



Sunt disponibile peste 1.500 de locuri de muncă, programe de internship și voluntariat. Organizatorii așteaptă la cea de-a 13-a ediție a Târgului de Cariere Chișinău 4.000 de participanți.



Un specific al târgului din această primăvară este prezența a numeroase companii și bănci din domeniul Financiar, între care EY Moldova, Moore Stephens sau PwC Moldova.



Lista băncilor participante este și ea, destul de lungă: Moldova Agroindbank, Victoriabank, Moldindconbank.



Acestor companii li se vor alătură și o serie de instutuții publice din Republica Moldova, dintre care Ministerul Finanțelor, Banca Națională a Moldovei, Moldtelecom, dar și ONG-uri și asociații non-guvernamentale.



Printre participanți se numără și câteva companii din România. Spre exemplu, SCC Services (firmă de IT & Software din Iași), are 20 de oferte deschise pentru poziția de Operation Support Analyst. În descrierea jobului, se arată că sunt acceptați candidați care pot să lucreze de la distanță (de acasă). Almaviva Services este un alt angajator din Iași care caută colegi pentru Call Center.



Kaufland, Draxlmaier, SCC Services, VEO Worldwide Services, Maspex, Syl-vianCare, Rabota.md, Velmart, Green Hills, Stefanini, Philip Morris, British American Tobacco, Magenta, EvW Holding, Studio Modena, HR Consulting, Triumf, MTeam, IAW, Adm in Moldova, Enter, ALC, Sorste, Volan Sea, Parkopedia, Gas Natural Fenosa, Gaus, Rangval Services, ACF Global, Resi-dence Hotels, MG Tec Grup, Let’s work international Belgia, Metro, Pehart Tec Grup, Netex Consulting și-au anunțat prezența la Târgul de Cariere Chișinău, pe 27-28 martie, la Palatul Național “Nicolae Sulac”.



Tinerii care sunt în căutare de programe de Internship se pot adresa companiei Maspex - care oferă un program de internship în această vară - și Philip Morris International. Aceasta din urmă vine la TdC Chișinău cu programul de internship plătit SMART START, ce se adresează studenților din ultimul an de studii sau celor care au absolvit cu un an în urmă.



“Îi încurajăm pe toți candidații care doresc să afle noutăți din piața muncii, să consulte oferta locurilor de muncă și a oportunităților de carieră și să participe la Târgul de Cariere Chișinău. Programul este de la 10:00 la 17:00 în cele două zile de eveniment, iar intrarea este liberă. Este important să vină pregătiți, cu un CV la ei”, declară Ioana Oros, PR Manager Târgul de Cariere.