Începând cu 2 iunie a.c., activitatea Serviciului Vamal va fi reglementată de o nouă lege, ajustată la standardele internaționale. Pentru punerea în aplicare a acesteia este necesară aducerea cadrului normativ secundar în concordanță cu noile prevederi. Sunt vizate, în total, 9 acte normative (ordine și regulamente), care urmează a fi elaborate, revizuite și aprobate atât de către conducerea instituției, cât și de către Ministerul Finanțelor și Guvern.



Lista actelor normative ce urmează a fi amendate a fost examinată în cadrul unei ședințe de lucru, prezidate de către Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie. Respectivele modificări sunt determinate inclusiv și de noile norme juridice și concepte legislative instituite.

Printre cele mai importante le putem menționa pe cele referitoare la serviciul funcționarului vamal.



Astfel, în premieră, legea va garanta restituirea cheltuielilor de transport tur-retur pentru funcționarii vamali care își exercită atribuțiile de serviciu în alte localități decât cea în care își au domiciliul.



O altă noutate se referă la conferirea gradelor speciale tuturor angajaților sistemului. Prin urmare, gradele de calificare ale persoanelor angajate în cadrul Serviciului Vamal care, până la intrarea în vigoare a noii legi, au deţinut funcția de funcționar public şi continuă să activeze neîntrerupt în funcţii publice în cadrul Serviciului Vamal se echivalează cu gradele speciale în modul stabilit de către Guvern.



De asemenea, conform noilor prevederi, ocuparea funcției vacante sau temporar vacante de funcționar vamal se va efectua doar prin concurs, iar evaluarea performanțelor va fi realizată în baza obiectivelor individuale stabilite. Tot în baza concursului va avea loc și ocuparea funcției de director al Serviciului Vamal, pentru o perioadă de 5 ani. Acesta se va numi în funcție de către ministrul Finanțelor.



Totodată, sunt introduse noi reglementări privind modalitățile de stimulare a funcționarilor vamali, precum și referitor la sancțiunile disciplinare aplicate. Prin urmare, lista distincțiilor Serviciului Vamal a fost completată cu medalia ”Pentru devotament în serviciu.” Iar în partea ce ține de răspunderea disciplinară a funcționarului vamal, legea introduce noi sancțiuni disciplinare, cum ar fi: retrogradare cu un grad special pe un termen de până la 1 an; suspendarea dreptului de a fi promovat în funcţie pe o perioadă de 2 ani; suspendarea dreptului de a fi avansat în trepte de salarizare pe o perioadă de până la 1 an.



Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie le-a solicitat responsabililor din grupul de lucru să asigure elaborarea, revizuirea și aprobarea actelor vizate până la intrarea în vigoare a noii legi. ”Noua lege ne va ajuta să asigurăm un nivel mai sporit de profesionalism și competitivitate în rândul funcționarilor vamali, prin urmare, este important să asigurăm toate acțiunile necesare pentru buna implementare a acesteia.”, a precizat Vitalie Vrabie.



Noua lege stabileşte expres funcţiile de bază ale Serviciului Vamal, care constau în implementarea politicii vamale a statului, facilitarea comerţului internațional, asigurarea respectării reglementărilor vamale la trecerea mărfurilor, mijloacelor de transport şi persoanelor peste frontiera vamală a Republicii Moldova, perceperea drepturilor de import/export, efectuarea vămuirii, a controlului şi a supravegherii vamale.



De asemenea, în lege sunt reglementate atribuţiile principale şi structura Serviciului Vamal. Legea mai prevede drepturile, împuternicirile și obligațiile funcționarului vamal, exercițiul funcțiunii, restricțiile pentru angajați, protecția juridică şi socială etc., anunță un comunicat al Serviciului Vamal.