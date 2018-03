Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut astăzi o întrevedere oficială cu ministrul Economiei al Republicii Turce, Nihat Zeybekci. Întâlnirea a avut loc în cadrul Forumului Economic Moldova-Turcia, care se desfășoară la Istanbul. Părțile au apreciat pozitiv dinamica relațiilor comercial-economice, menționând importanța organizării forumurilor economice comune, care contribuie direct la crearea condițiilor optime pentru intensificarea cooperării agenților economici din cele două state.



În cadrul întrevederii, ministrul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova a salutat implementarea cu succes a Acordului de Liber Schimb între ambele țări, care a intrat în vigoare pe 1 noiembrie 2016 și care are drept scop promovarea comerțului reciproc, dezvoltarea relațiilor economice bilaterale, extinderea schimburilor comerciale, precum și crearea condițiilor pentru continuarea atragerii investițiilor, în special pentru dezvoltarea investițiilor mixte în cele două state. În context, Chiril Gaburici a reiterat importanța atragerii investițiilor străine în economia Republicii Moldova, în special în agricultură, industria alimentară, sectorul energetic, inclusiv identificarea surselor alternative de energie.



„Asigurarea protecției investițiilor și oferirea unui climat de afaceri atractiv cu o serie de facilități pentru potențialii investitori sunt prioritățile Guvernului Republicii Moldova, pentru dezvoltarea economiei naționale, asigurarea stabilității și predictibilității mediului de business. Companiile turcești au dezvoltat un șir de afaceri de succes, inclusiv în domeniile: industria alimentară, telefonia mobilă, medicină și industria hotelieră. Businessul turcesc este foarte activ și în Găgăuzia”, a punctat Chiril Gaburici.



La rândul său, ministrul Economiei al Republicii Turce, Nihat Zeybekci, a reiterat că țara sa pledează în continuare pentru consolidarea relațiilor comercial-economice și valorificarea posibilităților investiționale reciproce, menționând că parteneriatul comercial cu Republica Moldova are un potențial promițător.



Totodată, părțile au subliniat importanța organizării Ședințelor Comisiei Interguvernamentale moldo-turce de colaborare bilaterală în domenii precum comercial-economic, investițional, industrial, dezvoltarea IMM-urilor, energetic, transport, agricol și protecția mediului etc.



Conform datelor oficiale, volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Republica Turcia, în anul 2017, a constituit 408,4 milioane de dolari, în creștere cu 22,47% față de anul 2016. După valoarea schimburilor comerciale, Turcia se clasează pe locul 7 printre principalele țări partenere la nivel mondial, deținând o pondere de 5,63% în comerțul total al Republicii Moldova, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.