Iuliana Drăgălin, secretar de stat al Ministerului Economiei și Infrastructuri, a avut astăzi o întrevedere cu experții în analiză economică și financiară ai misiunii Băncii Mondiale, Anselme Imbert și Julien Gebel, reprezentanți ai Ambasadei Franței în Rusia. Părțile au discutat despre prioritățile de dezvoltare economică ale Ministerului Economiei și Infrastructurii, situația și previziunile macroeconomice, domeniul tehnologiilor informaționale și cel al infrastructurii calității și cooperării comercial economice internaționale.



În cadrul discuțiilor, secretarul de stat a prezentat obiectivele ministerului pentru anul 2018 privind dezvoltarea economiei naționale, atragerea investitorilor și facilitarea activității antreprenorilor. Printre realizări, Iuliana Drăgălin a menționat reducerea numărului de instituții cu funcții de control de la aproape 70 la 13, eliminarea a peste 60 la sută din actele permisive, lansarea ghișeului unic pentru eliberarea actelor permisive, ceea ce va facilita dezvoltarea mediului de afaceri. La fel, au fost reiterate oportunitățile oferite de zonele economice libere și parcurile industriale.



Cu referire la industria tehnologiei informației, reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii au menționat că a fost creat primul parc IT din Moldova, unde sunt înregistrate deja peste 140 de companii, cu o cifră de afaceri de circa 1,3 miliarde lei. Prin Parcurile IT, Guvernul Republicii Moldova a creat o platformă cu un set de mecanisme și facilități pentru industria IT, precum și un cadru de reglementare previzibil și motivant pentru facilitarea administrării afacerilor IT. Astfel, se aplică impozitul unic de 7% din venitul din vânzări, care substituie toate taxele existente pe venit, sociale și locale, cu reducerea consolidată a poverii fiscale. De asemenea, rezidenții parcurilor IT pot atrage forța de muncă străină în condiții preferențiale, prin inițiativa „IT start-up visa”, care asigură obținerea simplificată a permisului de ședere de lungă durată în țară și eliminarea permiselor de muncă.



La capitolul previziuni macroeconomice și relații comercial economice, Iuliana Drăgălin a informat că produsul intern brut, în anul 2017, s-a majorat cu 4,5% față de 2016. Exporturile și importurile au crescut esențial, cu 18,6% și, respectiv, 20,2%.



Anul trecut, întreprinderile industriale au produs cu 3,4% mai multe bunuri decât în 2016, iar volumul producției agricole a înregistrat o creștere cu 8,6%. Volumul investițiilor în active imobilizate a însumat circa 21 de miliarde lei, cu o creștere de 1,3% față de anul 2016. Majorarea volumului de investiții a fost determinată de restabilirea finanțărilor proiectelor investiționale ale statului, datorată deblocării asistenței externe și creșterii veniturilor publice, precum și apariției premiselor pentru relansarea creditării economiei naționale, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.