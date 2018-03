Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a participat astăzi la ceremonia de inaugurare a platformei de laboratoare ultramoderne „TIC și Ingineria Sistemelor – CIRCLE”, în cadrul Universității Tehnice a Moldovei (UTM). Laboratoarele sunt destinate studenților și profesorilor de la UTM, din cadrul a patru facultăți cu profil tehnic, electronic, mecanic, ingineresc și au misiunea de a crește nivelul de pregătire a viitorilor specialiști IT.



Prezent la eveniment, Chirili Gaburici a precizat că dotarea acestor laboratoare reprezintă un pas important în formarea noilor specialiști în domeniul tehnologiilor informaționale. „Pentru mine personal și pentru instituția pe care o reprezint - sectorul IT este unul prioritar. Mă bucur să știu că anual circa o mie de studenți din cadrul UTM vor avea posibilitatea să implementeze, în aceste laboratoare performante, cunoștințele dobândite”, a menționat ministrul.



În cadrul ceremoniei oficiale a fost prezentat echipamentul de ultimă generație cu care au fost dotate cele trei laboratoare, iar oaspeții au fost întâmpinați de robotul umanoid NAO. De asemenea, studenții UTM au demonstrat cum funcționează conceptul de „locuință automatizată”, prin conectarea climatizorului și udarea plantelor din ghiveciuri cu ajutorul smartphone-ului.



Platforma „TIC și Ingineria Sistemelor – CIRCLE” va continua lanțul hub-urilor din IT, inginerie și anticipează deschiderea Chișinău „FabLab” – un laborator de prototipare pentru ingineri, arhitecți, designeri, specialiști în electronică și microelectronică.



Platforma de laboratoare este finanțată de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Guvernul Suediei, în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Moldova. Costul acesteia, care este rezultatul unui parteneriat public-privat, se ridică la 230 de mii de dolari, dintre care 100 de mii de dolari au fost oferiți de Proiectul de Competitivitate din Moldova. În același timp, Universitatea Tehnică a Moldovei a renovat sălile de laborator a căror suprafață totală este de 600 de metri pătrați, investind peste 1 milion de lei. Laboratoarele vor fi dotate cu echipamente de ultimă generație, cum ar fi componente programabile, senzori, emițătoare, receptori, procesoare, seturi de roboți etc., anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.